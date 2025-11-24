搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出去了」，終於承認再做老竇！
自大S離世後，大S與汪小菲所肯有嘅一對仔女，全部撫養權歸汪小菲所得。由於小朋友之前於台灣返學，同老師、同學相處習慣，有自己生活及社交圈，汪小菲暫時未有將仔女帶往北京，由佢繼續兩岸飛嚟飛去探視小孩，等嫩妻生完BB，佢肯定會更忙，令網友都擔心佢同大S所生嘅一對仔女會否被忽略。汪小菲近日亦被拍得拖住大肚妻現身機場。
汪小菲於Live中提到飛親台灣，佢都成日帶孩子食火鍋、打籃球等，歡樂相聚後再回內地拼事業。而Mandy自己直播時，透露只想生1個小朋友，因為佢清楚自己能力同極限去到邊，生BB也許不難，但養育同教育對佢嚟講先係最頭痛、最辛苦，佢只想好好負責呢1個孩子，將BB湊好。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 56 分鐘前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒要結婚了！走過患癌低潮成就最合襯一對
被譽為「最完美情侶檔」的金宇彬與申敏兒，在公開戀愛9年後終於宣布結婚！這對從不被看好的姐弟戀，攜手走過男方罹患鼻咽癌的生命低谷，用時間證明彼此是命中注定的伴侶，消息一出立即獲得祝福！金宇杉日前於網上公佈喜訊，表示：「我要結婚了。決定與相伴已久的戀人組織家庭，希望大家支持，讓我們一路走下去，變得更加溫暖」， 推薦閱讀:➤ 金宇彬、申敏兒宣布12月20日結婚、10年愛情長跑迎完美結局！解構男神穿搭魅力➤ 申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 56 分鐘前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 56 分鐘前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）
由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！YAHOO著數 ・ 42 分鐘前
回應中方引用「敵國條款」 日外務省:條款不合時宜 不符聯合國立場
中日關係持續緊張之際，中國駐日本大使館早前在社交平台X發文，指《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定德國、意大利、日本等法西斯或軍國主義國家，如果再次實施侵略的任何步驟，中國、法國、英國、美國等聯合國創始成員國，有權直接實施軍事行動，毋須安理會授權。 日本外務省在社交平台Facebook回應指，聯合國大會早在1995年已通過決議，要求盡快刪除「敵國條款」，當年中國有投下贊成票，認為相關條款已經不合時宜，現時中方卻把早已形同廢止的規定，說到好像仍具效力，與聯合國的立場不符。(ST)infocast ・ 2 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前