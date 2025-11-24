汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從

【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出去了」，終於承認再做老竇！

自大S離世後，大S與汪小菲所肯有嘅一對仔女，全部撫養權歸汪小菲所得。由於小朋友之前於台灣返學，同老師、同學相處習慣，有自己生活及社交圈，汪小菲暫時未有將仔女帶往北京，由佢繼續兩岸飛嚟飛去探視小孩，等嫩妻生完BB，佢肯定會更忙，令網友都擔心佢同大S所生嘅一對仔女會否被忽略。汪小菲近日亦被拍得拖住大肚妻現身機場。

汪小菲於Live中提到飛親台灣，佢都成日帶孩子食火鍋、打籃球等，歡樂相聚後再回內地拼事業。而Mandy自己直播時，透露只想生1個小朋友，因為佢清楚自己能力同極限去到邊，生BB也許不難，但養育同教育對佢嚟講先係最頭痛、最辛苦，佢只想好好負責呢1個孩子，將BB湊好。

