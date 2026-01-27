汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產

【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。

據悉，大S家之所以讓步，實因有感汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy）對大S子女一直照顧有加，剛過去的元旦日更被發現「一拖二」出行耍樂，Mandy的行徑成為雙方關係暖和的重要橋樑。至於大S丈夫具俊曄亦同時被爆願意放棄遺產中的個人份額，全部轉到兩名孩子的名下，進一步推動了和解流程。目前雙方談判已進入最後階段，僅倘欠動筆簽署協議。

廣告 廣告

另外，腹大便便的Mandy生產在即，預產期約於月底或下月初，BB趕及出世於農曆年接利是。今日（27日）佢再晒孕照，凸出巨肚的她，指自己用一個半小時就拍完照片，留言：「最快速收工的我們🥰」見她雖然肚大如籮依然四肢纖幼，且透露目前飲食以清淡高蛋白為主，餐後補充維生素，而她每日也會塗妊娠油護理，暫未出現妊娠紋，且已數到大量朋友餽贈的嬰兒用品，胎兒可謂幸福滿滿。日前Mandy更被拍得外出運動照，步履輕盈但孕態益發明顯，網民直指「臨盆倒數中」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】