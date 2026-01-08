天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。
影片一開始，Mandy起床後先替肚子擦油，表示這是孕期日常保養的一部分。早餐則以清淡為主，搭配高蛋白食物，餐後也補充維他命。接著進入拆禮物環節，朋友準備了多套寶寶衣服，其中一組紅色寶寶服搭配白色小馬裝飾的禮盒特別醒目，她看到後露出笑容，直呼：「這個馬年的小衣服也太可愛了吧！」
隨後，她在影片中試穿三套孕婦禮服。第一套是白色紗質大裙擺款式，線條飄逸；第二套為白色蕾絲鏤空無袖設計，整體風格較為柔和；第三套則是奶白色露背大裙擺禮服，背部挖空設計讓線條更明顯。即使進入懷孕後期，整體身形仍維持俐落。
影片曝光後，有網友注意到她的孕肚大小，在留言區詢問是否偏小，對此Mandy按讚另一則寫著「7個月才有肚子都正常」的留言作為回應。除此之外，不少人稱讚「懷孕還是很漂亮」、「仙女孕婦」，也敲碗希望她之後分享穿禮服拍的正式寫真照。
