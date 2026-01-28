錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Mandy孕婦寫真曝光！甜蜜捧大肚「只胖9公斤」 汪小菲深情緊貼老婆肚皮
1月26日，汪小菲與妻子Mandy曝光了一套孕期寫真。臨近生產的Mandy看起來氣色不錯，幾乎只胖在肚子上，夫妻之間恩愛的互動引起外界關注。
寫真中，Mandy換上白色禮服，孕肚明顯，但四肢依舊纖細，皮膚狀態平滑。她透露，自己靠高蛋白飲食、控糖奶昔搭配適度運動來維持體態，整個孕期只增加約6到9公斤，也每天塗護膚油保養肚皮。拍攝過程中，汪小菲全程陪伴在側，目光幾乎沒離開妻子，不時蹲下幫忙整理裙擺，也會輕撫孕肚和還沒出生的寶寶說話。
不過，也有網友注意到汪小菲眼神略顯疲倦，猜測可能和事業、家庭兩頭忙有關。據悉他因為忙碌，還錯過Mandy產檢，但他也用其他細節補上關心，包括陪Mandy挑選禮服、上下樓時小心攙扶，呈現出不同的陪伴方式。
雖然已經鄰近生產，但Mandy持續做直播帶貨工作，也自行安排坐月子相關事宜，直言「賺錢是給自己安全感」，因此不會停下工作腳步。她的預產期落在2月，產後預計會在台灣坐月子，由娘家人就近照顧，養好身體再回北京。
