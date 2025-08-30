汪明荃牛一「乖仔」黃宗澤有心 捧壽桃賀額娘甜在心

最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
【on.cc東網專訊】藝人汪明荃（阿姐）前日（28日）78歲生日，正日那天，她與丈夫羅家英、好友和家人一起吃飯慶，更收到不少禮物、鮮花和利是，她於社交網發文表示：「78歲了，希望繼續精精神神，有氣有力。」阿姐當然有氣有力，因為她即將要為邵氏新劇《風華背後》拍攝，劇中她飾演朱茵及蔡少芬的媽媽，而多年前於無綫劇集《我的野蠻奶奶》中飾演阿姐兒子的黃宗澤（Bosco）都有份一起演出，雖然今次二人對手戲不多，但向來受阿姐愛錫的Bosco，同樣敬愛阿姐，阿姐昨日PO出Bosco專登給她驚喜的短片，更配文：「Bosco祝福額娘生辰快樂！有心了乖仔！」片中Bosco拿着壽桃蛋糕，跟阿姐說Happy Birthday，跟着搭着阿姐一齊合照，阿姐當然甜在心啦！
