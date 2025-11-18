汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！
「阿姐」汪明荃於 Instagram 上分享了多張穿上不丹傳統民族服裝的婚紗照，原來二人在 2009 年結婚後從來沒有拍過婚照，成為家英哥的一大遺憾。是次《帶阿姐看世界》製作組貼心送上驚喜，暗中安排拍攝甜蜜婚照，為長達 36 年的戀愛留下美好印記。
照片中家英哥與阿姐甜蜜對望，家英哥更親吻阿姐的額頭，自然又甜蜜的互動讓大家十分羨慕，亦樂見二人終於圓夢，拍下十分完美又好看的婚照。
阿姐接受 TVB 娛樂新聞台訪問時分享「（羅家英）成日問幾時影返輯相，估唔到最後落實喺不丹影相，仲有大師同宗教祝福，好多村民同我哋慶祝」，家英哥則指原來想去韓國影，最後覺得不丹最適合，更指「我就還咗個心願喇」。
汪明荃羅家英六十歲決定成婚 水晶婚堅固而通透
汪明荃羅家英經過 20 年愛長跑，再走過 16 年婚姻生活，原來家英哥曾對阿姐求婚 19 次，確實是鐵柱磨成針堅毅過人！汪明荃羅家英於 1988 年合作粵劇《穆桂英大戰洪州》時認識，翌年開始交往，汪明荃是「事業型女強人」，專心工作而對婚姻沒有任何盼望。直至 2002 年汪明荃患上乳腺癌與甲狀腺癌，羅家英陪伴在側。2004 年羅家英亦患上肝癌，共同抵抗病魔後 2009 年終於在美國結成夫婦。
「阿姐是雲端，我是平地，最終能在一起是個奇蹟。」 －羅家英
一凹一凸的互補個性 造就甜蜜的婚姻
大家也許已知羅家英生性從容幽默，而阿姐則嚴謹而完美主義，每當面對阿姐的精神緊繃，家英哥也可完美的輕鬆化解。而且家英哥浪漫體質亦溶化「鐵娘子」般的阿姐內心，一凹一凸的個性互補成為維持愛情的重點。
「晚一點沒關係，只要有一個好的結局，最後跟你一起就好。」 －羅家英
現時阿姐不時在 Instagram 上甜蜜放閃，過著半退休的愉快生活，大家也很期待看到二人的旅行片段，見證不慌不忙就過了一輩子的堅定愛情！
