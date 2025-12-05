宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
44歲汪東城「冰塊腹肌+20歲少年臉」登微博熱搜！近照曝光震驚陸網：吃防腐劑長大
44歲的汪東城日前出席活動，年輕的容貌引起微博熱議。他雖然已經45歲，但身材狀態依舊亮眼，寬肩窄腰、腰臀線條俐落，臉孔也沒有歲月痕跡，讓不少網友直呼「是吃防腐劑長大吧」、「小學看《終極一班》他長這樣，結果我都中年了，他還是長這樣」。
汪東城從16歲起就固定健身，核心訓練更是維持了將近三十年，平板支撐、臀橋等動作每天都做，飲食上他也相當自律，長年維持少油少鹽的原則。此外，他私下興趣多元，經常投入動漫Cosplay，還曾擔任反詐義警協助抓黃牛，忙碌又充滿熱情的生活方式，令粉絲感慨「果然心態年輕，狀態自然就不會老」。
72歲鍾鎮濤「凍齡帥臉」驚呆網友！護送21歲愛女報到研究所，一家神顏超搶眼
