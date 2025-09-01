汽車聽見警報聲的技術創新提升駕駛安全

隨著科技的進步，汽車不僅僅依賴視覺來理解周圍環境，現在它們也開始學習聽取道路上的聲音。新一波的聲學技術為汽車提供了缺失的感官，這是單靠攝像頭和雷達無法達到的。透過提前檢測警報聲、捕捉行人的交談聲，甚至通過駕駛者的頭枕發送緊急聲音，研究人員正在教導汽車以人類的方式反應周圍世界，這樣的技術有望顯著提升行車安全性和駕駛體驗。

Fraunhofer IDMT 的 Moritz Brandes 領導的「聽見汽車」項目強調，準確地感知外部聲音並合理地歸因是細心觀察完整交通環境的關鍵。許多路上的狀況都會以聲音信號為前兆，例如接近的緊急車輛會通過警報聲提醒周圍的人。與光學系統不同，聲學傳感器不需要清晰的視線，可以捕捉到轉角處或擁擠街道上的情況，這種能力對於自動駕駛至關重要，因為每毫秒的意識都可能影響安全。

「聽見汽車」這款示範車輛配備了多個麥克風和人工智能軟件，能夠識別和分類來自道路的聲音。這些傳感器經過設計，能夠抵抗雨水、風力和極端溫度，並通過精確的放置來確保即使在高速行駛中也能準確捕捉聲音。這項技術的測試從葡萄牙進行到北極圈，以在真實條件下檢驗其性能。

為了確保駕駛者不會錯過關鍵的聲音提示，重要的噪音也可以直接通過頭枕傳送到駕駛艙內。這意味著警報聲、喇叭聲或警告聲不僅僅被檢測到，還能直接傳遞到駕駛者的耳中，幫助他們更快做出反應。這個項目與汽車供應商和製造商緊密合作，他們看到了聲學感知作為駕駛輔助系統下一個重大飛躍的潛力。

這項技術不僅幫助汽車識別警報聲，還促進了與乘客之間更自然的互動。駕駛者可以發出語音指令來執行任務，例如「打開行李箱」，而語音識別系統確保只有授權的聲音可以觸發關鍵操作。在駕駛艙內，研究人員還在監控駕駛者的健康和注意力。短距離雷達可以在不接觸的情況下測量心率和呼吸，而移動 EEG 頭帶則監測腦部活動以識別疲勞跡象。語音分析可以檢測壓力或興奮，實時反饋給乘客。

對於乘客而言，YourSound 系統能夠個性化車內娛樂，讓人們可以根據自己的喜好調整音頻，而不需要技術知識。這樣的系統像是一個虛擬音響助手，為所有人創造了更舒適的聆聽環境。透過結合外部聲學感知和內部監控，「聽見汽車」展示了汽車如何超越單純的攝像頭和雷達，成為真正能夠關注周圍環境的智能機器。

這項研究得到了下薩克森州科學和文化部、Volkswagen 基金會以及德國聯邦研究、技術與太空部的支持，該部門在其 KI4BoardNet 計劃下推動這項技術。原型車將於 2025 年 9 月 9 日至 12 日在慕尼黑的 IAA MOBILITY 展會上展出，屆時將展示這項突破性技術的潛力。

