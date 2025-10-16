沃勒主張減息四分一厘 稱審慎減息可避免犯錯

【Now新聞台】兩名聯儲局理事對減息幅度看法分歧。

沃勒表示，本月底的議息會議應該再減息四分一厘，認為可以繼續以四分一厘的幅度逐步減息，去支持乏力的勞工市場，稱審慎減息可以避免犯錯。至於10月會議後的行動，將取決於數據，若果在強勁經濟增長的背景下，就業市場出現回暖跡象，可能會減弱減息的必要性。

沃勒被視為明年有望接替鮑威爾出任聯儲主席的候選人之一。

美國總統特朗普愛將聯儲局理事米蘭再次呼籲大手減息半厘，稱若果貨幣政策保持當前的緊縮程度，當經濟遭遇衝擊，負面後果將顯著加劇，但他亦承認，聯儲局今年可能只會減息3次四分一厘。

#要聞