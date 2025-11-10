沈卓盈嫁富商後被指專注相夫教子 否認退出娛圈同時享受事業與家庭

曾為TVB小花的沈卓盈（Jessie）自從嫁給富商男友後，甚少再出現於幕前，外界一直認為她婚後當少奶奶，專心在家中相夫教子。不過，沈卓盈近日於活動表示自己熱愛工作，享受同時兼顧事業與家庭的生活，否認已退出娛樂圈。

沈卓盈很享受事業與家庭生活

沈卓盈沒有退出娛圈的打算

沈卓盈於2019年離巢TVB及結婚，之後於2021年誕下囝囝Jayden，淡出娛樂圈多時。雖然已為人妻及人母，不過沈卓盈未有打算放棄工作，她最近出席活動時指，雖然過去將重心放在家庭上，但並沒有將所有時間都放在家庭。她否認淡出娛樂圈，直言自己仍然很喜愛工作，享受着既有事業又有家庭的感覺，感到很滿足。

一家三口