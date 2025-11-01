8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都散發韻味，眼神都甚有戲，她寫着：「屬蛇的我，在2025蛇年扮了一下白蛇。」 雖然古裝造型十分密實，不過透薄的布料，讓美好身材藏也藏不住，網民大吃冰淇淋。
A$AP受訪自稱為「老公」因而被懷疑與Rihanna秘婚
【on.cc東網專訊】美國流行樂壇天后Rihanna與饒舌天王未婚夫A$AP Rocky拍拖多年育有3名子女，其中女兒Rocki於今年9月出世。A$AP 最近訪問中自稱為「老公」因而被懷疑他與Rihanna已秘密結婚。東方日報 OrientalDaily ・ 31 分鐘前
【百佳】限時佳搶 北海道特選3.6牛乳1公升裝 $45/2盒（即日起至02/11）
百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有美國特選無核青提子 每磅$19.9、北海道特選3.6牛乳1公升裝 $45/2盒、珠江橋牌豆豉鯪魚227克 $59/3罐！YAHOO著數 ・ 15 分鐘前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
迎接雙11購物節，Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，預訂精選的日本酒店低至5折，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，有興趣立即睇Yahoo購物專員為大家介紹優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定
戲外的女主角金世正也早就是韓國「穿搭教科書」代表之一，她的私服不只時髦，還完美平衡甜美與幹練，難怪被韓網封為「最會穿的國民初戀」。金世正穿搭：襯衫＋西裝褲金世正的穿搭關鍵字就是乾淨、聰明、帶點俏皮，用顏色與剪裁修飾身形，讓造型看似簡單卻不平凡。像那件水藍...styletc ・ 22 小時前
Gareth.T 倫敦演唱會哀怨小提琴聲貫穿「心傷王子」主題 《用背脊唱情歌》三度獻唱掀高潮
繼今年四月完成橫跨美加五大城市巡演後， Gareth.T 湯令山於昨日（10 月 30 日）首度登陸英國，在倫敦 O2 Shepherd’s Bush Empire 舉行由「棋人英國」主辦的《Gareth.T – Prince of Sadness》演唱會，不僅成為近年少數香港歌手，英國舉行演唱會門票全數售罄，現場一至三樓座無虛席，連地下站區亦擠得水泄不通，氣氛熾熱，展現 Gareth.T 超越地域的音樂魅力。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
天氣忽冷忽熱好易感冒，中醫教要強肺！5式強肺經絡操，超簡單在家10分鐘可以完成｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
即使已踏入秋季，天氣還是忽冷忽熱。如果進出冷氣地方，更會容易因為溫差而感冒，我們如何改善呼吸道和強化肺部呢？由註冊中醫師楊明霞博士，向大家介紹一系列在家都可以做到的簡單動作，幫助大家增強肺部功能。醫言窈窕 ・ 1 天前
黃仁勳與李在鎔等韓企會長吃炸雞 韓國相關股票成當紅炸子雞
【彭博】— 黃仁勳吃炸雞在網路上爆紅，帶動韓國相關股票大漲。Bloomberg ・ 1 天前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網民比較華田、好立克、美祿邊個好飲啲？美祿原來有呢個隱藏飲法？
最近有網民於網上討論區發帖，問華田、好立克、美祿3種飲品當中，哪隻最好飲，樓主直言「華>美>好」，立即引起一眾網友熱論！有人表示華田溝水1:5就超香滑，美祿要1:1加奶才夠味；有人更爆料美祿粉乾食是隱藏神級食法，還有麵包夾美祿的「升天組合」！另有網民則推介兒童鴛鴦、胚芽好立克，甚至指好立克攪不溶可以當糖食，一堆童年回憶頓時湧現！立即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 天前
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。Yahoo Food ・ 1 天前
吳若希PO愛貓短片意外曝光名牌手袋櫃 曾拍片晒炒價30萬私人珍藏
吳若希（Jinny）雖然已經係兩孩之母，但仍積極發展自己嘅事業。繼劇集《香港人在北京》被激讚演技自然，近日熱播劇《巨塔之后》嘅表現亦被大讚，其傷心演繹感動觀眾，有網民更指吳若希係近年少數唱得又演得嘅歌手。吳若希日前於社交平台分享愛貓嘅動態短片，與網民分享貓貓嘅可愛神情，表示：「有啲亂，但好可愛。」不過，其名牌手袋櫃意外曝光，引起網友熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
金卡戴珊稱「登月造假」 NASA駁斥並邀請觀禮發射
（法新社華盛頓30日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天駁斥真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）聲稱「登月造假」的說法，強調過去確實成功登陸月球。美國國家航空暨太空總署代理署長達菲（Sean Duffy）在社群平台X發文指出：「是的，我們過去確實曾經登陸月球…而且是6度！」法新社 ・ 14 小時前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意
曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 秋月梨 $18/盒（即日起至06/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有秋月梨、Amatake各款即食雞胸、急凍黃花魚、灣仔碼頭辣味水餃、獅球嘜純正粟米油3支裝、雀巢牛奶公司乳酪、童星香菜味寬條麵、道地各款支裝茶、佳能背心保鮮袋(細)/食物保鮮袋細/大袋同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 20 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前