24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞

24歲沈月除了傳承媽媽邱淑貞的美貌，更培養出極佳的「名媛氣質」，散發不一樣的女神魅力！沈月近年成為時尚寵兒，每次出席公開活動時亦展現優雅氣質，網民亦指：「沈月就是邱淑貞的翻版」！

沈月「最美星二代」擁有最強顏值基因

沈月的媽媽邱淑貞於演藝圈有著「性感女神」的稱號，獨特的魅力、超高的顏值加上保養得宜的身材，至今依然是美女範本。沈月遺傳了媽媽的漂亮渾圓眼睛，深邃的五官輪廓及均稱的身材，加上精緻的彎月眉更與媽媽年輕時一模一樣，果真擁有「最強顏值基因」。

沈月出席活動 流行英文對答不怯場

沈月就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，除了學歷高更精通多國語言，懂得說流利廣東話、英文、國語、韓文、日文及法文，而且面對鏡頭能流利溝通不怯場。曾傳出沈月改藝名 AYLA 為於韓國出道，但及後否認並指只是避免與同名藝人造成混淆，但猶如韓星的外表於韓國出道亦絕不為奇。語言能力超強讓她於多國發展並結交名媛好友，社交魅力滿分！

優雅回應網民評論 不慌不忙冷靜應對

沈月曾被網民指出「胸部疑似再發育」，而她不慌不忙地重貼舊照，反擊自己並沒有「後天加工」，繼承母親邱淑貞的好身材。面對網民抨擊沒有高調開罵，而是優雅地用實證回應，沈月的高 EQ 就是「名媛氣質」的最佳例子。

榮升時尚寵兒 備受品牌寵愛

沈月的「名媛氣質」讓她成為時尚寵兒，經常出席品牌活動及合作邀約不斷，合作品牌包括OMEGA、Roger Vivier、Dior Beauty等，魅力直逼媽媽邱淑貞！最近更與妹妹沈日一同拍攝Chanel Beauty的廣告，沈月氣質優雅而沈日更具潮流型格，讓大家非常關注她們的未來發展～

