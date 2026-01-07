天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
沈殷怡徐㴓喬組女團PAWS標榜30+輕熟性感 sell長腿 一個係學霸 一個鬧王晶起家
ViuTV早前於社交平台公開兩位神秘成員剪影，預告將有二人限定女團誕生，隨即引起網民瘋狂猜測。今日官方正式揭曉謎底，宣布女團成員分別為沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）！佢地將會組成全新限定女團「PAWS」，並透過全新實況娛樂節目《百日女團》（PAWS to Go），紀錄如何由零開始，在約一百多日內挑戰極限圓偶像夢。節目預計於2026年4月正式首播。
ViuTV喺PAWS未正式現身時，曾經出post俾提示叫網民估下2位成員係邊個，當中貼士包括「1米7，大長腿確定！」、「30+，展現輕熟性感！」，的確31歲嘅Shirley同34歲嘅Asha又真係幾有睇頭，甚至唔輸俾其他女團。唔文字討論嘞，睇相。
身材有料之外，兩位成員都係有腦有諗法之人。Shirley沈殷怡出身法律世家，爸爸係前律政司副刑事檢控專員沈仲平，Shirley沈本身都係學霸，識五國語言仲要DSE考到4科5**一共37分，拎住全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，畢業後再返香港入讀中大法學碩士。但係因為覺得律師工作太悶，沈殷怡決定轉行做藝人，2018年加入ViuTV，主持過《美女郊遊遊》以及成為劇集《社內相親》女主角之一。
另一成員徐㴓喬係英菲混血兒，雖然係洋妞外表但係喺香港大，廣東話梗係流利。Asha曾經係模特兒，而且早於2008年已經開youtube channel，早過好多youtuber。徐㴓喬正正因為喺youtube拍片反駁王晶「買樓先係成功」嘅言論而為人認識，後來再被相中加入ViuTV成為藝人，主持過兒童節目，並且喺劇集《大叔的愛》演暗戀Edan呂爵安嘅好友。最近ViuTV播放嘅劇集《存酒人》入面，Asha都係主要角色之一。
徐㴓喬係圈中少數公開雙性戀取向嘅藝人，Asha喺訪問中透露18歲時向家人出櫃，曾經同同性伴侶交往8年，更一度跟隨愛人到英國生活。後來Asha意識到雙方關係有問題，一直以來都係由Asha負擔財政，更要一年搬一次屋，直到因為返港拍劇同愛人分開生活先睇清狀況，於是同對方分手。後來Asha喺網上認識身在美國嘅男網友，見面後隨即撻著，男友更來港同佢生活，但去年徐㴓喬交代感情狀況時已聲稱單身，噢。
