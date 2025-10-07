衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
想知道ViuTV女神沈殷怡食咩意大利菜，就要看看Yahoo Food的內文介紹：
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！
Shirley近年人氣急升，但工作之餘亦不忘以美食獎勵自己。日前在社交平台大讚位於中環半山的TABIÀ，帖文表示：「發現寶藏小店，由意藉兩兄弟精心製作的北義大利菜，烤黃雞同手製意粉真係好出色！前菜clams好味到連唔食麵包既我都要汁都撈埋，仲有佢地既調酒杯杯都好飲，真係prefect池」，可見深得到女神歡心，連發多個IG Story！
Shirley力推的烤黃雞，嚴選法國黃雞並醃製，還經過足足4天時間準備，以保持其鮮嫩度；第2至3天則經過風乾濃縮風味，令到雞皮份外酥脆。最後一日則烤製雞骨並製成濃郁湯汁，再將雞肉煎至金黃色配上香滑薯蓉，難怪如此滋味。
意北風味菜 招牌名物半月型意式雲吞
TABIÀ於今年年初開業，由兩位意籍兄弟Roberto及Ricardo Trento共同經營，主打意大利北部多洛米蒂山的美食，皆因其童年均會回鄉探望嫲嫲，擁有深厚的情意結，希望可以將該地方的農家菜在港發揚光大。例如肉丸、意粉及玉米粥等，均是當地的地道名物。但港人對意菜的傳統印象多是停留在意大利粉、薄餅等，但原來意大利北部由於天氣寒冷關係，食材多以野味作主菜，例如會以野豬肉及牛肉等山區食材。除了Shirley推介的烤黃雞及手製意粉之外，另外還特別推介招牌名物Casunziei半月型意式雲吞、Seared Polenta香煎意式粟米餅及Beef Cheek牛臉頰配嫲嫲粟米粥。
TABIÀ
地址：中環堅道55號（地圖按此）
電話：5596 9596
營業時間：（星期二至六）12:00-22:00
