沈玉琳46歲才當爸！變女兒傻瓜任勞任怨

[NOWnews今日新聞] 公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請男星沈玉琳擔任來賓，拜訪家住雲林縣台西鄉，跟爸爸一起回鄉務農的柏賢一家。在節目中他分享跟女兒的日常互動，談及自己3年來堅持早起，只為了女兒去上學前可以多相處5分鐘。

沈玉琳談自己幽默感 認為應該是家人遺傳

眾人聊起關於幽默感的養成，沈玉琳笑說應該真的是天生的，他提到原生家庭父親是非典型的職業軍人，他表示：「我爸爸不是一個傳統很有威嚴的那種爸爸，他不會在家裡面叫我們立正，他就是天生有一個幽默感，所以我覺得這可能是DNA的問題。」

沈玉琳表示父親其實重女輕男，小時候還曾發生過年時父親買給他與姊姊的禮物等級差距極大，相較於姊姊的華麗洋娃娃，自己只得到竹筷跟橡皮筋的玩具組合，就連壓歲錢也不一樣，但沈玉琳笑說幸好能在母親那邊獲得平衡，他分享：「小時候蘋果很貴，有一天我媽神秘兮兮的回來，胸前還多了一塊凸起，原來是她偷偷藏了一顆蘋果在那邊，特地要留給我吃就怕被我姊發現！」

沈玉琳分享育兒之道 把握女兒上課前時光

2010年沈玉琳和妻子芽芽結婚，婚後兩人育有一女，跟女兒差46歲的沈玉琳分享他會利用小孩上學前的空檔，經營父女間的親子時光，「我已經長達3年堅持每天早上六點半起床，就是為了把握送小孩上校車前的那5分鐘空檔，那是我們親子的互動時間。」

雖然父女感情好，但沈玉琳也無奈表示跟媽媽相比還是會被差別待遇，他舉例母親節時，女兒一定會很努力很辛苦的準備，但到了父親節時，女兒嘴上說不能大小眼，一開口卻唱〈世上只有媽媽好〉，沈玉琳笑說：「我女兒真的是有遺傳到我」，可愛的父女互動也讓眾人忍不住捧腹大笑。本集《誰來晚餐》將於今晚9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

