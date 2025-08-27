沈震軒中山夜蒲突擊 關楚耀大叫：我老婆喺度呀！

日前沈震軒（Sammy）到中山為關楚耀（Kelvin）演唱會擔任嘉賓，唔講唔知，原來二人已經認識十三年！演唱會上，二人即場「重現」當年電影《喜愛夜蒲2》的經典場面，搞到全場觀眾尖叫！

事源Kelvin在演唱電影片尾曲《Wonderland》的中段時，Sammy突然現身舞台一齊合唱！唱完後，Kelvin即刻興奮大叫：「喂！點呀！USB（沈震軒於《喜愛夜蒲2》中外號））吓嘛，哈哈！」Sammy問道：「一見到阿關呢，我又即刻返到去《喜愛夜蒲2》！我想問吓現場有幾多人係睇過《喜愛夜蒲2》㗎？」全場觀眾即大聲歡叫，Sammy搞笑話：「你哋曝露咗你哋嘅年齡啦，哈哈！」隨後Kelvin突然「感慨」，「講起《喜愛夜蒲》呢，真係好耐冇蒲啦⋯⋯」Sammy接着說：「我就唔知你，但其實我就好開心嘅……」關楚耀突然醒目截停：「你小心啲，我老婆喺度！」搞到台下觀眾笑爆！之後大會熒幕應景地播出《喜愛夜蒲2》片段，絕對是回憶殺！

完Show後Sammy表示二人真的因為拍《喜愛夜蒲2》而認識，問到之前有沒有音樂上合作，Sammy坦言：「除咗拍戲，之前我記得好似有同阿關唱過一次K，但同台音樂表演真係第一次！」提到揀選八十至二千年代歌曲作Medley，Sammy指因為都是圍繞他們Generation的金曲，大部份都是他們喜歡的歌曲。Sammy更自爆有個想法，想延續這個回憶殺，「好想同阿關再jam落去，衍生一個大啲嘅故仔！因為阿關都有好多自己嘅歌，我好想將佢嘅歌、我嘅歌，再加埋敏之或者另一位女歌手，做一個小小嘅都市愛情故仔，串連音樂加戲劇，好似冇人做過呢樣嘢，所以而家都構思緊。」fans們可以期待這個破天荒合作啦。

