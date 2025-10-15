沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室

42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」

沈震軒表示今年計劃做導演拍電影，因此需要大量資本和資金，由於佢背後冇金主，所以要靠自己雙手爭取夢想，於社交平店發文寫道：「無論你覺得我係一個咩身份都好。你覺得我係一個Gym room老闆？健身教練？司機？跳抖音舞嘅網紅？導演？演員？歌手？YouTuber？KOL？咩都好。我覺得無論你覺得我變成點都好，我都係一直保持住對演藝行業嘅嗰團火嘅嗰個沈震軒。我都希望憑着我而家做緊嘅嘢可以影響到而家你哋睇緊我，關注緊我嘅咁多位觀眾。好似我咁，為咗追夢，嚟到42歲嘅我都仍然做緊。而我都可以做到。所以你哋都可以。大家一齊大膽去追夢。加油。」

沈震軒積極賺錢，但相信絕非如網民所指欠債。事關，沈震軒與女友陳欣妍（Shirley）家住元朗加州花園，獨立屋擁過千呎空間，二人將花園位置改建做有蓋健身室，共擺放超過20款不同器材，如同坊間的大型健身室。此外，沈震軒亦曾大曬自己於獨立屋地下上一層嘅樓梯位置擺放一大批超級限量版模型公仔，以及專屬房間內放滿Marvel和DC系列模型公仔，表示收藏已有約8年時間，大部分絕版都係收購返黎，其他就係全新預訂。

