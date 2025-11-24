沉寂1.2萬年 衣索比亞火山海利古比山噴發

（法新社阿迪斯阿貝巴24日電） 位於法國土魯斯（Toulouse）的火山灰諮詢中心（VAAC）表示，衣索比亞東北部火山海利古比山在沉寂近1.2萬年後首度噴發，火山煙柱直衝天際，高達14公里。

衣索比亞阿法地區（Afar）的海利古比山（Hayli Gubbi）昨天噴發數個小時。這座火山位於首都阿迪斯阿貝巴東北方約800公里，靠近與厄利垂亞的邊界。

海利古比山海拔約500公尺，坐落在地質活動劇烈、兩板塊交界的大裂谷（Rift Valley）地帶。

VAAC指出，火山噴出的火山灰雲已飄至葉門、阿曼、印度與巴基斯坦北部。

社群媒體上流傳的影片畫面，一道濃厚的白色煙柱向上升起，但法新社未能立即查證影片是否屬實。

史密森尼學會（Smithsonian Institution）的全球火山計畫（Global Volcanism Program）表示，海利古比山在全新世期間並無已知的噴發紀錄。全新世大約起始於1萬2000年前上一個冰河時期結束時。

火山學家暨密西根理工大學（Michigan Technological University）教授卡恩（Simon Carn）亦於社群媒體Bluesky證實，海利古比山「在全新世並無噴發紀錄」。

對於可能的傷亡及撤離人數，阿法地區當局尚未回應法新社的詢問。