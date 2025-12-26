沉浸式光影樂園首度在港展出全球最大光影聖誕樹

【Now新聞台】來自加拿大的沉浸式光影樂園首度來港，在灣仔海濱展出全球最大光影聖誕樹，吸引市民一家大小到訪。

47米高的光影聖誕樹，LED燈隨着音樂變化，雪人和冰屋等增添冬日氣氛，讓人彷彿置身冰天雪地，轉身穿過隧道，就踏入沙丘金殿，人人可化身阿拉丁，感受一個與別不同的聖誕節。

園內設九個主題區，布滿不同光影雕塑及互動裝置，成人門票百多二百元，三歲以下小童免費，展期至明年4月底。

何小姐：「很美，很有聖誕氣氛，(聖誕樹)很高，入到來覺得很大很美，因為二月去滑雪，聖誕留在香港消費。」

陳先生：「很多燈，很多光，不是傳統的聖誕樹。(會否覺得在此過一個較特別的聖誕節？)會，簡直是非常特別，第一次有這種經歷。」

#要聞