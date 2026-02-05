「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》

「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。

「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門。生命裡一個個深刻的經歷，都是生命之主對你的鏤刻和建造，為的是要你用這把鑰匙去開啟下一個祝福之門。」

這是一本關於「陪伴」與「修復」的傳記。作者走進司法少年、未婚媽媽等受創兒少的生命，用「等待」回應那句令人心碎的「從來沒有人等過我」。

書中不僅記錄了她在台東創辦家立立基金會的點滴，更首度揭開早期參與救援雛妓遭暴力相向、被迫遠走他鄉的驚心往事。作者回溯父母的身教與傳教士的無私，探尋助人之路的初心；並分享近年罹癌後，在都蘭山居歲月中獲得的自然療癒。

這不只是社福工作的觀察，更是一位女性在信仰與大自然中，將破碎生命縫補完整的動人告白，引領讀者在幽暗中看見善良的光。

《沒有人等過我》

作者｜吳方芳

出版｜時報

《沒有人等過我》

