沒認出以為是網紅 店員拒絕讓瑪格羅比用餐

[NOWnews今日新聞] 好萊塢巨星瑪格羅比（Margot Robbie），於9月11日出席新片《奇幻導航》的倫敦首映會，一襲性感透視禮服吸引全場目光，產後依舊火辣的身材一覽無遺，引發網友熱烈討論。不料在活動結束後，她前往一家中餐廳用餐，居然因為圍觀人潮太多，被誤認為網紅遭到婉拒，瑪格羅比努力和店員交涉的畫面在網上流傳，粉絲紛紛留言：「看來她真的很想吃」。

圍觀人潮太多 被店員誤認為網紅

首映結束後，瑪格羅比低調前往倫敦中國城一家知名中餐廳用餐，沒想到店外聚集大量人潮，店員誤以為她只是普通網紅，為維持秩序一度婉拒她入內，對此瑪格羅比耐心解釋自己僅是前來用餐，並希望安排室內座位，以避開狗仔拍攝。最終在經紀人協助下，她才順利入座。從網上流傳的影片中，可以看到她努力與店員交涉的畫面，只見瑪格羅比表情逐漸嚴肅，對此網友留言笑稱：「居然連瑪格羅比都認不出來！」、「看來她真的很想吃這間」。

身份不僅是演員 更是電影製片人

35歲的瑪格羅比不僅以精湛演技聞名，同時也是票房保證。她更身兼製片人，透過自家製作公司LuckyChap Entertainment推動多部作品，如《Naughty》與《Wuthering Heights》，其中《A Big Bold Beautiful Journey》的全球宣傳將在近期展開。

不受生產影響 事業生活全都顧

瑪格羅比不僅維持事業高峰，也成功兼顧家庭生活，剛生產完就立馬復出，活躍於電影、製片及宣傳等活動，展現出敬業的態度，她的每一次公開亮相，都成為時尚與娛樂圈的焦點，也讓粉絲期待她未來的新作。

