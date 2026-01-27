沖繩親子自由行懶人包：必去景點、高 CP 親子酒店、自駕 vs 巴士攻略，一文睇清

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
近年沖繩已經成為無數香港家庭玩轉日本嘅首選！呢個被稱為日本最南端嘅度假天堂，擁有令人震撼嘅碧海藍天、純白沙灘，仲有豐富到極嘅海洋生態同獨特嘅琉球文化魅力。帶住小朋友去沖繩，魅力真係無得頂！呢度唔單止有超多親子同樂景點，仲有好多配套極完善嘅海景親子酒店。無論你係想玩自駕遊輕鬆出發，定係想同小朋友一齊去浮潛、探索大自然奧秘同歷史遺跡，沖繩都絕對唔會令你失望。
Trip.com 已經為你準備好最新、最齊嘅資訊，整合成呢份「終極沖繩親子遊攻略」！由必去景點、超正酒店推介、交通指南到地道美食，連埋預算估計同實用貼士都有齊，幫你輕鬆計劃一個完美嘅家庭假期！
💰 沖繩親子遊預算估計：一家三口玩 3 日 2 夜要使幾多？
準備去沖繩歎世界？以一家三口（兩大一細）嘅基本開支做參考，幫你拆解各項預算。心入面有個預算，規劃行程自然更輕鬆！
【預算項目拆解】
來回機票：
成人：HK$1,500 - $2,000
小朋友：HK$1,200 - $1,600
備註：由香港直飛那霸國際機場（OKA），建議早啲訂飛搶平機票。
酒店住宿（每晚）：
標準家庭房：HK$900 - $1,800
高級海景度假酒店：HK$2,500 或以上
備註：沖繩有好多親子 Friendly 嘅渡假村，住近恩納村就最方便去景點。
景點門票：
美麗海水族館：成人約 HK$150 - $180；小朋友約 HK$50 - $100
沖繩兒童王國：成人約 HK$80 - $100；小朋友約 HK$40 - $60
備註：預先喺 Trip.com 買定門票，可以慳返現場排隊時間。
餐飲開支（每人每日）：
一般地道餐廳：人均 HK$100 - $200
主題餐廳或高級料理（如石垣牛）：人均 HK$200 - $300
備註：計埋平時買嘢食、買雪糕，預鬆少少更開心。
自駕交通：
租車（小型車/家庭車）：每日約 HK$400 - $700
備註：油費同埋景點泊車費需要另外計算，自駕係沖繩親子遊最推介嘅方式。
💡 總結：總開支預算
綜合以上開支，一個 3 日 2 夜嘅沖繩親子之旅，預計總開支大約會喺 HK$8,000 至 HK$12,000 之間。當然，最後使幾多會視乎你住得有幾豪華，同埋行程排得有幾豐富而定。
想玩得更划算？
我哋強烈建議你透過 Trip.com 提前預訂「機票 + 酒店」套票！一次過搞掂晒所有繁瑣野之餘，仲可以享有獨家套票優惠價格，幫你慳到盡，玩得更盡興！
🚗 沖繩親子遊交通全攻略
沖繩雖然唔算好大，但景點分佈得比較散，加上公共交通無東京、大阪咁發達，所以「點樣揀交通工具」係規劃行程最重要嘅一環。以下為你拆解 5 大交通方式：
1. 租車自駕：親子遊首選（強烈推薦！） 🌟
自駕係沖繩親子遊效率最高、最靈活嘅方式。好似「美麗海水族館」、古宇利大橋、名護鳳梨園呢啲北部熱門景點，搭公共交通工具會好轉折，自駕就可以直達門口！
優點： 行李、BB 車隨車行，行程自由度極高。
貼士： 記得準備好國際駕照及護照。日本係右軚（靠左駛），開車時要多加留意。
預訂優惠： 透過 Trip.com 預訂租車，匯集 Times、Orix、Toyota 等大品牌，方便比價！
獨家優惠碼：
TRIPCAR8（即享 8% 優惠！）
2. 航班：2.5 小時直達度假天堂 ✈️
從香港出發，搭直航只需約 2 小時 30 分鐘 就到那霸機場 (OKA)。
航空公司推介： 香港快運 (HK Express) 經常有平飛，來回低至約 HK$1,174。
家長貼士： 建議優先揀日間航班，小朋友精神較好，抵達後可以直接去食餐好嘅！
3. 單軌電車 (Yui Rail)：那霸市區最方便 🚝
如果你頭一兩日住喺那霸市中心，單軌電車就係你嘅好幫手。
路線： 由那霸機場連接至首里城，途經國際通、新都心 (Omoromachi) 等購物熱點。
適用場景： 抵達首日或最後一日購物行程，避開塞車煩惱。
4. 機場利木津巴士：直達度假酒店 🚌
好多位於中北部的海濱度假酒店（如恩納村一帶）都提供機場接駁巴士服務。
優點： 唔使自己拎住大堆行李轉車，落機直接坐到酒店門口。
注意： 班次固定，建議出發前喺酒店官網查清楚時間表。
5. 的士與網約車 🚕
收費： 起步價約 HK$30-35。
注意： 司機未必識英文，建議準備好景點嘅日文地址或 MapCode。如有幼兒同行，記得預約設有兒童安全座椅嘅專車。
沖繩親子遊景點推薦
沖繩美麗海水族館
提到沖繩，美麗海水族館絕對係代表作，亦係所有親子家庭必到嘅朝聖地！呢度擁有世界級嘅巨型水槽「黑潮之海」，你可以睇住巨大嘅鯨鯊、優雅嘅鬼蝠魟，仲有上千種色彩繽紛嘅魚群喺你面前游過，震撼程度絕對令大人細路都發出「哇」一聲驚嘆！
✨ 小朋友最愛亮點：
互動觸摸池：小朋友可以親手觸摸海星同海膽，體驗神奇嘅觸感。
黑潮探險（期間限定）：可以行上水槽頂部嘅走道，由上方俯瞰鯨鯊游動，係非常難得嘅視覺體驗！
免費海豚表演 (Okichan Theater)：喺戶外劇場欣賞活潑可愛嘅海豚表演，襯埋沖繩無敵大海景，氣氛一流！
海龜館與海牛館：認識平時少見嘅大型海洋生物，寓教於樂。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣國頭郡本部町字石川 424 番地
營業時間： * 一般期間：08:30 - 18:30（最後入場 17:30）
繁忙期間（如夏季）：08:30 - 20:00（最後入場 19:00）
註：12月第一個星期三、四通常會休園維護，出發前記得睇睇。
🐬 海豚表演時間（每日 5 場）：
10:30 / 11:30 / 13:00 / 15:00 / 17:00（每場約 20 分鐘，免費觀賞！）
🚗 交通教學：點去美麗海水族館？
自駕遊： 由那霸機場出發，經沖繩自動車道約需 2 小時。園區設有大量免費停車位（建議停 P7 停車場，離水族館最近）。
巴士： 可搭乘 Yanbaru Express Bus 或 Okinawa Airport Shuttle 直達「紀念公園前」站，車程約 2.5 小時。
首里城
作為世界文化遺產，首里城唔單止係琉球王國輝煌歷史嘅象徵，更加係沖繩親子遊入面極具教育意義嘅一站。雖然正殿喺 2019 年不幸受損，但目前正進行緊大規模嘅**「木造重建工程」**，園區特別開放咗透明嘅「守護與重建」參觀通道，等大人小朋友可以親眼見證工匠點樣修復國寶，係一個非常難得嘅建築與歷史課程！
✨ 小朋友參觀重點：
印章收集活動：園區內設有蓋印章站，小朋友可以一邊遊覽，一邊喺紀念冊上收集唔同關卡嘅印章，增加探索樂趣。
守禮門打卡：喺呢座最代表沖繩嘅紅色城門影全家福，係沖繩之旅嘅必備動作。
高地俯瞰風景：首里城位於高地，可以同小朋友一齊遠眺那霸市區同大海，景色非常開揚。
雖然部分建築重建中，但廣闊嘅庭園同周邊嘅城牆依然充滿莊嚴嘅魅力。帶住小朋友嚟呢度漫步，絕對可以令佢哋喺玩樂之餘，增添一份對文化保育嘅認識。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣那霸市首里金城町 1-2
MapCode（自駕必備）： 33 161 526 * 66
營業時間： 08:30 - 18:00（12 月至 3 月）；08:30 - 19:00（4 月至 6 月、10 月至 11 月）；08:30 - 20:00（7 月至 9 月）
收費區域： 正殿重建區需購買門票，周邊公園則免費開放。
🚋 交通教學：點去首里城？
單軌電車 (Yui Rail)： 坐到 「首里站」 或 「儀保站」 下車，步行約 15 分鐘。如果唔想行，站外亦有接駁巴士直達首里城公園。
自駕遊： 由那霸市中心出發約 20 分鐘。園區設有收費停車場。
古宇利大橋
萬座毛
提到沖繩最具代表性嘅自然景觀，萬座毛絕對榜上有名！「萬座毛」嘅意思係「可以坐得落一萬個人嘅大草地」，呢度以鬼斧神工嘅懸崖峭壁同埋一望無際嘅湛藍海景而聞名。其中最標誌性嘅**「大象鼻」**天然石景，更加係小朋友見到都會興奮指住嘅熱門打卡點！
✨ 萬座毛親子遊亮點：
超友善步道設計：園區內重新鋪設咗非常平坦嘅環狀步道，就算推住 BB 車都行得好輕鬆，完全唔費力。
全新觀景大樓：大樓入面有齊冷氣、乾淨嘅洗手間、哺乳室，仲有好多沖繩特色美食同手信店。行完步道入嚟飲杯嘢、食支波多野雪糕，家長同細路都舒舒服服。
全家福攝影勝地：多個觀景台可以比你以「大象鼻」同蔚藍大海做背景，影出充滿愛意嘅家庭合照，係留低珍貴回憶嘅最佳地點。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣國頭郡恩納村恩納 2767
MapCode（自駕必備）： 206 312 039 * 17
營業時間： 08:00 - 19:00（隨季節略有調整）
入場費： 100 日圓（非常親民嘅價格，用於設施維護）
🚗 交通教學：點去萬座毛？
自駕遊： 由那霸市區出發，經沖繩自動車道約需 1 小時。萬座毛位於恩納村，好適合做去北部美麗海水族館中間嘅休息站。
停車資訊： 設有大型免費停車場，泊車完全無難度！
玉泉洞
想帶小朋友經歷一場地底探險？咁就一定要去位於「沖繩世界文化王國」入面嘅 玉泉洞！呢座歷經 30 萬年歲月形成嘅地下宮殿，全長超過 5 公里，係日本規模第二大嘅鐘乳石洞。目前開放約 890 米嘅參觀區域，入面五光十色嘅鐘乳石喺燈光映照下，神秘感十足，絕對令小朋友大開眼界！
✨ 玉泉洞與文化王國親子亮點：
地底奇觀探索：洞內常年維持喺 21°C 左右，冬暖夏涼，係避暑或雨天備案嘅神級景點！小朋友可以近距離觀察形態各異嘅鐘乳石同清澈嘅地底泉水。
琉球王國村體驗：出洞後就係充滿古樸氣息嘅文化村。小朋友可以親手嘗試藍染、製作琉球玻璃或者換上華麗嘅琉球傳統服裝影相留念。
震撼 EISA 太鼓舞：園區內每日都有精彩嘅「大鼓隊」表演，充滿力量嘅節奏同動作，大人細路都會睇到拍晒手掌！
毒蛇博物公園：如果小朋友夠膽量，仲可以去睇蛇類表演（甚至同大蟒蛇合照！），係非常特別嘅自然教育。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣南城市玉城字前川 1336
MapCode（自駕必備）： 232 495 330 * 28
營業時間： 09:00 - 17:30（最後入場 16:30）
🚗 交通教學：點去玉泉洞？
自駕遊： 由那霸市中心出發，經一般道路約需 30 至 40 分鐘。呢度位於沖繩南部，好適合排喺行程嘅第一日或最後一日。
停車資訊： 園區設有大型免費停車場，泊車非常方便。
名護菠蘿園
想搵一個大人坐住舒服、細路玩得興奮嘅景點？位於北部嘅 名護鳳梨園 就係你嘅最佳選擇！呢度唔單止係一個熱帶農園，更加係一個結合咗冒險、美食同科普嘅「鳳梨主題樂園」，保證全家人由入園嗰一刻就開始驚喜不斷。
✨ 名護鳳梨園親子三大玩法：
鳳梨號自動駕駛車：小朋友最期待嘅環節！坐上造型超得意嘅鳳梨造型車，架車會自動行駛帶你穿梭鳳梨田同熱帶植物園，唔使自己行路，最啱帶住幼兒嘅家長。
恐龍探險區 (Dinosaur Adventure Area)：近年全新打造！茂密嘅叢林入面隱藏咗好多識郁、識叫嘅巨型恐龍，小朋友可以體驗一場刺激嘅「侏羅紀公園」式冒險。
鳳梨美食大集合：園內可以試食到超甜嘅鮮切鳳梨，仲有鳳梨雪糕、鳳梨批同埋新鮮果汁。如果你係家長，記得要去埋佢哋嘅酒莊（鳳梨酒），小朋友就去睇鳳梨主題展覽，各取所需！
呢度將學習同玩樂完美結合，絕對係沖繩北部行程中一個歡樂指數極高嘅景點。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣名護市為又 1195
MapCode： 206 716 467 * 77
營業時間： 10:00 - 18:00（最後入場 17:30）
🚗 交通教學：點去名護鳳梨園？
自駕遊： 由那霸市區出發經高速公路約 1 小時 15 分鐘。佢同「美麗海水族館」同屬北部區域，車程只需 20-25 分鐘，好適合排喺同一日玩。
停車資訊： 設有大型免費停車場。
沖繩兒童王國
位於沖繩市中心嘅 沖繩兒童王國，係一個將動物園、神奇博物館 (Wonder Museum) 同大型遊樂場完美結合嘅綜合樂園。如果你想搵一個可以玩足成日、有嘢學又有嘢玩，仲要門票超親民嘅景點，呢度絕對係你沖繩親子遊嘅夢幻選擇！
✨ 沖繩兒童王國必玩亮點：
近距離睇珍稀動物：園內住咗好多極具吸引力嘅動物，最出名嘅當然係威風凜凜嘅白獅，仲有長頸鹿、大象同袋鼠。小朋友仲可以去「親近廣場」親手餵食山羊同小兔子，近距離接觸大自然。
Wonder Museum 神奇博物館：呢度係一間專為小朋友設計嘅室內科學館，有超多互動裝置，等佢哋邊玩邊學物理、聲音同光學原理。最正係室內有冷氣，係炎熱午後嘅避暑神位！
大型戶外遊樂區：充滿各種刺激嘅攀爬架、溜滑梯，夏天仲會開放清涼嘅水上樂園。無論係幼兒定係青少年，都一定可以喺度徹底「放電」。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣沖繩市胡屋 5 丁目 7-1
MapCode： 33 592 406 * 71
營業時間： * 09:30 - 18:00（4 月至 9 月，最後入場 17:00）
09:30 - 17:30（10 月至 3 月，最後入場 16:30）
註：逢星期二休園
🚗 交通教學：點去沖繩兒童王國？
自駕遊： 由那霸市區出發約 40-50 分鐘。佢位於沖繩中部，非常適合作為自駕遊往返南北之間嘅停留點。
停車資訊： 提供大型免費停車場。
波之上海灘
想喺那霸市區搵個地方同小朋友玩水？波之上海灘就係你嘅不二之選！呢度係那霸市內唯一一個海水浴場，距離那霸機場同國際通都只係約 15 分鐘車程，地理位置優越到爆，最啱排喺行程嘅第一日或者離境前嘅最後一站。
✨ 波之上海灘親子玩樂亮點：
安全平靜嘅水域：海灘設有防護網，加上波浪平緩，水深亦唔算太深，好適合年紀細嘅小朋友安全咁玩沙同踏浪。
設施超完善：旁邊就有非常乾淨嘅更衣室、沖涼房（淋浴間）同洗手間。玩完水可以直接沖身換衫，再去機場或者食飯都乾淨企理。
懸崖上嘅神宮：沙灘隔離就係建築喺懸崖上嘅「波之上神宮」，極具視覺震撼力。玩完水仲可以帶小朋友上去參拜，買個可愛嘅御守留念。
市區生活圈：附近有好多餐廳同超市，玩到肚餓隨時可以搵到嘢食，生活機能係全沖繩海灘之冠。
📍 景點資訊
地址： 沖繩縣那霸市若狹 1-25-11
MapCode： 33 185 022 * 00
開放時間： 09:00 - 18:00（泳池開放時間隨月份微調，通常 4 月至 10 月開放游泳）
入場費： 免費（淋浴及寄物櫃需另付小額費用）
🚗 交通教學：點去波之上海灘？
自駕遊： 由那霸機場出發只需 15 分鐘。附近設有收費停車場。
單軌電車： 搭至 「旭橋站」 下車，步行約 15 分鐘即可抵達。
沖繩親子遊酒店推薦
嘉新酒店
想搵一間地點無敵、設施又新又靚嘅酒店？位於那霸市最熱鬧「國際通」正中心嘅 嘉新酒店 (Hotel Collective)，絕對係沖繩親子遊嘅頂級之選。呢度結合咗五星級豪華感同貼心嘅親子配套，令你出門購物、回房休息都咁輕鬆。
✨ 嘉新酒店親子住宿亮點：
地理位置王： 酒店就喺國際通正中間，落樓行幾步就有齊藥妝店、驚安之殿堂、同各類美食。行街行到攰，可以隨時帶小朋友返房休息，完全無壓力。
超闊落家庭房： 喺市中心少有地提供空間感十足嘅房型，房內設計時尚且配備齊全，帶住大行李同 BB 車都大把位行。
四季開放溫水泳池： 酒店設有室外及室內溫水泳池，無論咩天氣，小朋友都可以盡情游水放電，大人則可以喺池畔放鬆。
專屬兒童空間： 設有專為小朋友而設嘅遊戲區域，環境乾淨且充滿創意，係家長嘅「神助手」。
對於想同時平衡「大人購物欲」同「小朋友玩樂需求」嘅家庭，嘉新酒店無疑係那霸市內最完美嘅平衡點。
📍 酒店資訊
地址： 沖繩縣那霸市松尾 2-5-7
交通： 單軌電車 「縣廳前站」 或 「美榮橋站」 步行約 7-10 分鐘。
特色： 國際通心臟地帶、全客房禁煙、大型浴場、室內外泳池。
💡 預訂貼士：
嘉新酒店因為口碑極好且位置極佳，熱門日期（如暑假、長假期）經常爆滿。建議提早喺 Trip.com 預訂，唔單止保證有房，仲有機會享用早鳥折扣優惠！
沖繩麗嘉皇家大酒店
如果你帶住小朋友同大型行李，最怕落雨或者行長路，咁 沖繩麗嘉皇家大酒店絕對係你嘅首選。酒店同單軌電車 「旭橋站」直接相連，由車站行天橋過去只需 2 分鐘，就算推住 BB 車都係全程無障礙，方便到極！
✨ 沖繩麗嘉皇家大酒店親子住宿亮點：
無敵景觀家庭房：酒店房間位於高層，空間感極好。部分房型更加可以同小朋友一齊坐喺窗邊，飽覽迷人嘅那霸港海景或者市中心繁華夜景。
五星級兒童餐飲：酒店餐廳以高品質聞名，特別提供多款針對小朋友口味設計、營養均衡嘅兒童餐點，連挑食嘅小朋友都開胃過人。
貼心管家式服務：作為頂級品牌，酒店提供細緻嘅親子服務，如需額外嘅兒童備品或旅遊建議，職員都非常熱心幫手。
地理位置優越：除了直通地鐵站，步行 10 分鐘內就到那霸巴士總站同國際通入口，無論係自駕定搭車去景點都係「核心中嘅核心」。
麗嘉皇家酒店將「城市便利」同「海島假期」完美融合，係追求高品質、唔想舟車勞頓嘅親子家庭嘅不二之選。
📍 酒店資訊
地址： 沖繩縣那霸市旭町 1-9
交通： 單軌電車 「旭橋站」 步行約 2 分鐘（天橋直達）。
特色： 高層海景房、車站直連、高級大浴場、頂級早餐服務。
💡 預訂貼士：
呢間酒店嘅早餐喺沖繩非常出名，被譽為「食過就返唔到轉頭」！建議預訂時選擇連早餐嘅房型。記得提早喺 Trip.com 鎖定優惠，享受頂級嘅那霸住宿體驗！
ANA萬座海濱洲際酒店
如果你的沖繩夢想是推開窗就能看到蒂芙尼藍的大海，下樓就能踩在潔白細沙上，那麼位於恩納村的 ANA 萬座海濱洲際酒店 就是你的夢幻之選。這裡不僅擁有全沖繩最美的私人海域，更是親子水上活動的殿堂。
✨ ANA 萬座洲際酒店親子度假亮點：
全沖繩最大海上遊樂園：
夏季限定的 「Manza Ocean Park」 是孩子們的瘋狂之地！這是一座巨大的充氣海上迷宮，包含滑梯、浮島和攀爬區，小朋友可以在安全的海域內盡情挑戰。
住客評價： 「海上氣墊樂園真的太好玩了，小孩玩到全身濕透還不想走，雖然要額外付費，但非常值得！」
豐富的兒童俱樂部與活動：
酒店設有 室內兒童遊戲室（Kids Play Area），提供豐富的玩具和木製設施。此外，還有「小護照」蓋章活動，讓孩子探索整個度假村。
水上活動非常多元，包含玻璃底船（不用下水就能看魚）、浮潛、獨木舟以及刺激的拖曳傘。
私人沙灘與生態體驗：
私人沙灘的海水清澈見底，且有防護網與專業救生員巡視。這裡的珊瑚礁保護得很好，帶孩子在岸邊散步甚至就能看到海洋生物。
環球美食與美景餐廳：
酒店內有超過 6 間餐廳，從 「Aqua Belle」 的多國料理自助餐到精緻的琉球料理一應俱全。部分餐廳還設有兒童轉角，提供孩子喜愛的營養餐點。
📍 酒店資訊
地址： 沖繩縣國頭郡恩納村字瀨良垣 2260
MapCode： 206 313 455 * 70
特色： 三面環海、私人海灘、教堂婚禮聖地、海上遊樂園。
🚗 交通指南
自駕遊： 從那霸機場出發約 1 小時。建議沿著國道 58 號行駛，沿途風景極美。
機場巴士： 機場有直達酒店的利木津巴士，對於不想開車的家長來說也非常方便。
沖繩北谷希爾頓度假酒店
如果你希望沖繩親子遊充滿異國情調，同時又要購物、美食、玩水「落樓即到」，咁住喺 北谷美國村 (American Village) 一帶嘅酒店就最啱。呢度唔單止交通方便，仲可以令你感受到沖繩獨有嘅美式度假氛圍。
✨ 北谷美國村親子酒店住宿亮點：
地理位置無敵： 酒店就喺美國村旁邊，行路幾分鐘就可以去到 AEON 超市、大國藥妝同各類特色餐廳。對於帶住小朋友嘅家庭嚟講，想買奶粉、尿片或者搵食都係輕鬆搞掂。
兒童玩水天堂： 呢區嘅度假酒店通常設有大型戶外滑水道泳池。小朋友可以喺水上樂園瘋狂放電，大人就可以喺池畔曬太陽歎咖啡，享受真正嘅度假時光。
繽紛兒童設施： 酒店內設有室內兒童遊戲室，環境安全且設施新淨，就算遇到落雨天，細路喺酒店內一樣有嘢玩。
傍晚日落散步道： 酒店緊鄰 北谷海濱步道 (Sunset Beach)。黃昏時分帶住小朋友一邊散步，一邊欣賞全沖繩最靚嘅日落景緻，影相打卡一流。
美國村繽紛夜生活： 入夜後嘅美國村燈火通明，有摩天輪同各式街頭表演，充滿歡樂氣氛，小朋友一定會覺得好似去咗主題樂園咁興奮。
📍 住宿資訊與建議
區域： 沖繩中部．北谷町美國村
MapCode： 33 525 560 * 40 (以美國村中心點計)
推薦酒店：
北谷希爾頓度假酒店 (Hilton Chatan)：設有超正滑水道。
Vessel Hotel Campana：設有頂樓海景大浴場，且提供超齊全嘅嬰兒用品借用。
🚗 交通指南
自駕遊： 由那霸機場出發約 40 分鐘，交通極之方便。
機場巴士： 設有「機場利木津巴士」直達，適合唔想自駕嘅家庭。
沖繩親子遊美食推介
去沖繩除咗玩，當然要食得好！呢兩間餐廳一間係百年歷史嘅地道風味，一間係漁港直送嘅海鮮天堂，保證一家大細都食得開懷。
1. 首里麵 (首里そば) —— 沖繩必試！清淡健康嘅傳統麵食
如果你去參觀首里城，就一定要順便去埋附近嘅「首里麵」。呢度係沖繩麵（Okinawa Soba）嘅殿堂級代表，其口味非常適合小朋友，係我哋強烈推介嘅親子餐廳！
✨ 點解啱小朋友？
麵條 Q 彈有勁： 手工製嘅麵條口感十足，小朋友嚼得好開心。
清甜湯底： 採用鰹魚熬製，口味清淡唔油膩，唔怕小朋友食到太鹹。
軟嫩五花肉： 燉到入口即溶嘅豬肉，小朋友食起嚟完全無負擔。
📍 搵食資訊：
地址： 沖繩縣那霸市首里赤平町 1-7
營業時間： 11:30 - 14:00（賣完即止，逢星期三休息）
編輯貼士： 呢間係神級名店，每日只賣兩個半鐘！建議 11:00 前就去排隊，以免細路等太耐。
2. 海人食堂 —— 漁港直送！大人食刺身、細路食炸物
位於讀谷村（近恩納村）或者糸滿漁港旁嘅海人食堂，係想食新鮮海產嘅首選。呢度氣氛輕鬆，唔使擔心小朋友太嘈會影響人，非常啱家庭客。
✨ 點解啱小朋友？
海鮮丼震撼視覺： 大人可以食鋪滿鮮甜刺身嘅「海人丼」。
酥脆炸物： 如果細路唔食生嘢，呢度嘅炸天婦羅（海蘊或魚片）同埋兒童餐係人氣王，熱辣辣又脆口。
戶外用餐區： 坐喺漁港旁邊吹住海風食飯，環境夠開揚。
📍 搵食資訊：
地址： 沖繩縣中頭郡讀谷村字都屋 33（都屋漁港店）或 糸滿市西崎町（糸滿店）
營業時間： 11:00 - 16:00/17:00（視乎分店）
編輯貼士： 必試佢哋嘅炸海蘊 (Mozuku)，口感好特別，係小朋友會愛上嘅健康小食！
💡 沖繩親子遊：5 大實用貼士（家長必睇！）
想成個旅程順風順水，大人小朋友都玩得開心？出發前記得留意以下呢幾點：
1. 行程規劃：3 至 4 日係基本，5 日最完美！ 🗓️
雖然 3 至 4 日可以玩到重點，但如果想去齊北、中、南部（例如由美麗海水族館玩到玉泉洞），建議安排 5 日 4 夜。咁樣可以每日只排 2 個大景點，預留多啲時間喺酒店泳池玩水或者喺沙灘 hea，小朋友先唔會行到太攰。
2. 自駕遊必備：唔止國際駕照咁簡單！ 🚗
沖繩自駕係無敵嘅，但記得：
文件準備： 出發前要去運輸署申請好國際駕照 (IDP)。
交通規則： 日本係左側行駛（右軚），轉彎時要特別留神。
MapCode 是王道： 雖然有 Google Maps，但沖繩好多導航機用 MapCode 更加準。建議將我哋攻略入面提供嘅 MapCode 預先 Save 低。
3. 防曬與玩水：沖繩嘅太陽好熱情！ ☀️
沖繩嘅紫外線非常強，尤其是夏季。
必備物資： 防曬霜、太陽眼鏡、小朋友嘅防曬泳衣（長袖更佳）。
室內備案： 每日 12:00-15:00 太陽最猛嗰陣，建議安排去美麗海水族館或者 DMM Kariyushi 水族館 等室內景點避暑。
4. 門票攻略：提前預訂係常識吧！ 🎫
為咗避免喺景點門口排長龍（尤其帶住細路，排隊真係大災難），建議預先喺 Trip.com 買定景點門票或景點套票 (Pass)。唔單止平啲，仲可以掃 QR Code 直接入場，慳返唔少時間。
5. 避開人潮：平日出發、早鳥入場 🐧
美麗海水族館同古宇利大橋係超熱門景點。
黃金時間： 建議一開門就入去，或者安排喺**平日（星期二至四）**參觀。
避開長假期： 盡量避開日本嘅「黃金週」或香港嘅大長假，咁樣玩起嚟就更舒服。
❓ 沖繩親子遊：常見問題 (FAQ)
Q1：沖繩親子遊適合幾歲小朋友？
A： 沖繩係一個「全齡化」嘅親子天堂！
幼兒 (0-5歲)： 非常推薦 美麗海水族館 同 名護鳳梨園，視覺刺激豐富且設施對 BB 車非常友善。
學齡兒童及青少年 (6歲以上)： 可以挑戰 玉泉洞 探險、首里城 文化學習，或者去 萬座毛 附近玩浮潛同獨木舟，寓教於樂。
Q2：沖繩親子遊最佳季節係幾時？
A： 最推薦 春季 (3-5月) 同 秋季 (9-11月)，天氣清爽唔太熱，玩戶外景點最舒服。
夏季 (6-8月)： 雖然係玩水旺季，但陽光極猛烈，帶小朋友出門一定要做足防曬。
冬季 (12-2月)： 雖然唔適合游水，但可以去睇期間限定嘅賞鯨活動，亦係行街同參觀文化景點嘅好時機。
Q3：帶住小朋友，沖繩交通點安排最好？
A： 自駕遊係 No.1 選擇！ 沖繩景點分散，自駕可以將行李、BB 車擺喺車，隨時出發或休息。如果只打算留喺那霸市區玩 1-2 日，搭 單軌電車 (Yui Rail) 就已經好足夠。
Q4：去沖繩點樣玩得最慳錢？
A： 掌握 3 個小撇步：
機票酒店套票： 喺 Trip.com 預訂「機酒套票」通常比分開訂平一大截。
提前買門票： 預先買定 景點通票 (Pass)，可以一次過玩晒水族館、鳳梨園等景點，比現場買飛抵好多。
避開旺季： 盡量揀平日出發，避開日本黃金週或香港長假期，酒店價格會平好多。
Q5：沖繩有咩必食美食係小朋友都鍾意？
A： 沖繩麵 (Okinawa Soba) 湯底清淡，小朋友最易入口。另外，口感得意嘅海葡萄、炸海蘊，以及酸甜開胃嘅沖繩青檸 (Shikkwaasa) 果汁，都係細路仔會愛上嘅地道滋味。
