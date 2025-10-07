沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選

去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。

於是10月1日開幕的First Cabin那霸機場店，位於航廈內1樓及2樓，櫃檯設於2樓位置。（官方圖片、GettyI mages）

機場直連超方便 落機5分鐘即到

First Cabin 那霸機場店位於國內線與國際線航廈的中間位置，是那霸機場內的首間住宿設施。旅客下機後，步行不用5分鐘就能到達酒店櫃檯，對於需要轉機前往宮古島、石垣島等離島的旅客特別方便。此外，酒店位置距離單軌電車「那霸機場站」非常近，步行只需5分鐘，對於想在市區購物後直接回酒店的旅客來說，也十分方便。

First Cabin那霸機場店位於航廈內1樓及2樓，櫃檯設於2樓位置。膠囊旅館採用簡約設計，以白色為主調配搭木質元素，營造出舒適的休息環境。（官方圖片）

大堂設有寬敞休息區域，提供舒適座椅同免費Wi-Fi服務。可以處理工作、等候航班或者純粹休息充電，空間設計參考商務貴賓室概念。（官方圖片）

兩種房型滿足不同需要

First Cabin提供72間膠囊客房，當中男性專用有35間、女性專用則有37間。房型分為「商務艙」同「豪華經濟艙」兩個級別，兩者都配備100cm寬單人床、免費Wi-Fi及電視。「商務艙」空間較高達2.1米，配備32吋電視，而「豪華經濟艙」高度為1米，配備24吋電視，是標準的膠囊大小，提供一個基本的睡眠空間，適合預算有限、只求一個乾淨舒適床位的「快閃」旅客。

「商務艙」膠囊高度達2.1米，空間感充足。床邊設有側檯可放置個人物品，整體設計實用舒適。（官方圖片）

每個膠囊都設有保險箱，可以安全存放貴重物品。酒店提供睡袍、拖鞋、毛巾、牙刷等基本用品，亦可以免費借用熨斗、海外轉接插頭、加濕器等用品。公共設施包括休息大廳、投幣式洗衣機等，滿足商務客同遊客的需要。要留意的𤴓，基於安全考慮，旅館不接受12歲以下兒童入住。

豪華經濟艙雖然高度較矮，但床舖同樣採用100cm寬單人床，確保不會影響其他住客休息。（官方圖片）

公共淋浴間乾淨整潔，提供洗髮精、護髮素、沐浴露等基本用品。女性專用區更提供卸妝液、洗面乳、化妝水等護膚品。（官方圖片）

First Cabin那霸機場店

地址：沖繩縣那霸市字鏡水150 那霸機場旅客航廈內1F・2F（櫃台2F）（按這裏 ）

房價：豪華經濟艙（約140港元起）、商務艙（約220港元起）

時間：入住（5pm）、退房(10am)

交通方式：沖繩都市單軌電車（Yui Rail）那霸機場站步行5分鐘

網址：按這裏

