沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。
機場直連超方便 落機5分鐘即到
First Cabin 那霸機場店位於國內線與國際線航廈的中間位置，是那霸機場內的首間住宿設施。旅客下機後，步行不用5分鐘就能到達酒店櫃檯，對於需要轉機前往宮古島、石垣島等離島的旅客特別方便。此外，酒店位置距離單軌電車「那霸機場站」非常近，步行只需5分鐘，對於想在市區購物後直接回酒店的旅客來說，也十分方便。
兩種房型滿足不同需要
First Cabin提供72間膠囊客房，當中男性專用有35間、女性專用則有37間。房型分為「商務艙」同「豪華經濟艙」兩個級別，兩者都配備100cm寬單人床、免費Wi-Fi及電視。「商務艙」空間較高達2.1米，配備32吋電視，而「豪華經濟艙」高度為1米，配備24吋電視，是標準的膠囊大小，提供一個基本的睡眠空間，適合預算有限、只求一個乾淨舒適床位的「快閃」旅客。
每個膠囊都設有保險箱，可以安全存放貴重物品。酒店提供睡袍、拖鞋、毛巾、牙刷等基本用品，亦可以免費借用熨斗、海外轉接插頭、加濕器等用品。公共設施包括休息大廳、投幣式洗衣機等，滿足商務客同遊客的需要。要留意的𤴓，基於安全考慮，旅館不接受12歲以下兒童入住。
First Cabin那霸機場店
地址：沖繩縣那霸市字鏡水150 那霸機場旅客航廈內1F・2F（櫃台2F）（按這裏 ）
房價：豪華經濟艙（約140港元起）、商務艙（約220港元起）
時間：入住（5pm）、退房(10am)
交通方式：沖繩都市單軌電車（Yui Rail）那霸機場站步行5分鐘
網址：按這裏
