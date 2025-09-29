沖繩青洞窟台女溺水危機：潛水天堂的隱藏風險大曝光

青洞窟的致命一潛

哎喲，沖繩的「青之洞窟」本來是潛水天堂，誰知9月23日上午8時50分，又出事了！一名40多歲台灣女遊客，在真榮田岬這知名景點溺水，心肺一度停擺，急救後恢復心跳，但現在還在醫院昏迷搶救中。

據《沖繩時報》報導，這位台籍遊客被救起時情況危急，119急救隊趕到現場施壓心肺復甦，總算拉回一命，但意識還沒醒。沖繩這片藍海，最近怎麼老跟台灣人過不去？😟

廣告 廣告

近期台人意外的連環驚魂

這不是頭一遭！不到一個月前，8月31日恩納村萬座海灘，兩名台灣男子潛水遇難：28歲張姓遊客和24歲沖繩台籍教練，發現時已無生命跡象。

那霸海上保安部說，張姓遊客是自由潛水，教練帶團，浪大水急，救援遲了點。青洞窟這次，女遊客是跟團潛水，洞內水流複雜，氧氣耗盡或恐慌都可能出事。

沖繩縣警數據，今年到9月已10多起潛水意外，台灣客佔比高，主要是疫情後湧入的自由行。

潛水天堂的雙面刃

沖繩潛水超讚，青洞窟光影交錯，像海底仙境，年吸引50萬人。但風險藏在細節：水深20米，洞內暗流強，初學者易慌。JNTO提醒，選有PADI認證教練，檢查裝備，別逞強。

台灣客愛這景點，去年訪沖繩台人破100萬，潛水團熱賣，但意外率升，縣府推安全講座，強調「預防勝於治療」。

救援與醫院的緊張時刻

女遊客被救起後，直送浦添第一醫院，醫生說心跳穩，但腦損傷嚴重，搶救中。那霸保安部調查，團體有10人，教練及時發現，拉她上岸壓心肺。

萬座案，救援隊花1小時才找到，浪高視線差。沖繩潛水協會推APP監測水況，2025年或強制保險。

網友關心的安全呼聲

X上台灣網友炸鍋，「沖繩潛水太危險，寧願看海不下去」；日本粉絲「青洞窟美但要小心」。臉書群組分享「選正規團，戴好裝備」，有人回憶「上次差點嗆水，教練救命」。

Japhub小編有話說

沖繩潛水意外連環，讓人捏把冷汗！天堂有風險，遊客記得選好團，安全第一。希望女遊客早日醒來，也盼沖繩加強監管，讓藍海永保魅力。