沙利文批特朗普將印度推向中國 美受歡迎程度被超越

【on.cc東網專訊】印度傳媒上周六（8月30日）報道，美國前國家安全顧問沙利文批評美國總統特朗普採取大規模貿易攻勢，正推動印度向中國靠攏；又指盟友現視美國為「大破壞者」，而中國的受歡迎程度已超越美國。

沙利文在一個時事播客節目中提到，自己現在去那些國家與當地領導人交談時，他們都在談論對美國「去風險」，將美國視為最大的破壞者和一個不能指望的國家。他認為，中國在全球舞台上看來像負責任參與者的同時，美國的品牌形象卻一落千丈。

沙利文又指，在兩黨合作的基礎上，他們過去努力與印度建立更深入、更可持續的關係，而中國的挑戰在其中顯得尤為突出。但特朗普對印度發起大規模的貿易攻勢，令印方覺得必須到北京與中國人坐在一起，以對美國採取防備手段規避風險。

