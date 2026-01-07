焦點

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷

湯水食譜｜沙參玉竹煲水鴨湯! 加兩樣材料更清甜

如果想增加湯水的甜味，可以加入兩樣材料同煲，即睇Yahoo Food如何製作沙參玉竹水鴨湯：

沙參玉竹煲水鴨湯水食譜！加兩樣材料更清甜
天氣明顯變得清涼，這時間特別容易覺得喉乾舌燥，這個時候可以煲個沙參玉竹水鴨湯，有養陰潤燥功效。水鴨有滋陰功效，用來煲個清潤湯水便最適合，如果想增加湯水的甜味，可以加入瘦肉和無花果同煲，即睇Yahoo Food如何製作沙參玉竹水鴨湯：

沙參玉竹水鴨湯（4人份量）

烹煮時間：1小時45分鐘

材料

水鴨500克

水腱250克

沙參30克

玉竹30克

蓮子12粒

雪耳1朵

無花果3粒

紅蘿蔔1條

水3000毫升

鹽適量

薑5片

做法

1. 雪耳浸軟，去硬芯，切成小朵。玉竹、蓮子和沙參略浸。紅蘿蔔削皮，滾刀切塊。
2. 水鴨冷水下鍋，加薑，待水滾再汆5分鐘，撈起，沖水備用。 瘦肉切塊。
3. 將全部材料加入煲中，加水，待水滾，收中小火煲1小時30分鐘，加鹽調味。
3. 將全部材料加入煲中，加水，待水滾，收中小火煲1小時30分鐘，加鹽調味。

