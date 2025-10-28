5大沙嗲牛肉麵合集！ 超濃厚沙嗲醬/沙嗲牛肉煲仔麵

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
沙嗲牛肉麵向來係港人Comfort food，今次就精選咗5間各具特色嘅沙嗲牛肉麵，無論你追求濃郁湯底抑或嫩滑牛肉，都總有一款啱你心水。
超濃郁之選 永順沙嗲牛肉專門店
湯底沙嗲味厚實，仲食到花生粒粒，入口少甜帶微辣，好有層次。牛肉分量足，肉質軟腍，配埋出前一丁、大光麵或者上海麵都各有特色～特別係用上海麵，中和咗醬汁嘅濃郁，啖啖都好balance。沙嗲牛加太陽蛋一丁夠晒邪惡，加煎豬扒又係另一種滿足感，總之無論咩配搭都唔會失手～
湯底厚身 牛牛
西貢都有唔少隱藏版美食，呢間人氣茶餐廳嘅沙嗲牛肉麵就係其中一間必試之選！湯底幾厚身，仲帶花生香，牛肉分量足又夠滑，成碗食晒好飽肚。除咗湯麵之外，仲有撈麵同炸麵揀，加隻太陽蛋或者配牛舌、牛「面珠登」都可以，口感同味道都好出色，難怪吸引咁多人專程走入西貢試。
60年老字號大大份沙嗲牛 金鳳茶餐廳
呢間長沙灣老牌茶餐廳嘅沙嗲牛肉麵都唔錯，公仔麵軟硬適中兼掛滿沙嗲汁，食落惹味但又唔會太heavy。牛肉嫩滑，分量雖然唔算多，但每一塊都入晒味，正！沙嗲醬鹹淡適中帶少少甜味，唔辣又易入口。而且用經典淺碟上枱，帶點懷舊感，簡單直接卻係耐食嘅老味道。
特色沙嗲牛肉煲仔麵 榮記茶餐室
沙嗲牛肉煲仔麵可以話係鎮店之寶，用瓦煲上枱熱辣辣好有儀式感～沙嗲湯底香濃帶花生味，牛肉片分量多又夠嫩，仲有豆卜吸晒湯汁，公仔麵偏硬身，掛汁一流，愈食愈惹味。雖然後段會煲到湯底會變得濃稠啲，但鹹香十足啱晒重口味嘅朋友！
雙重沙嗲牛肉麵 誠記
呢間沙嗲牛肉麵出名平靚正，佢哋嘅沙嗲牛肉麵真係好惹味，連湯底都係沙嗲湯，飲落超濃超重花生香，雙重享受～牛肉片厚薄適中，入口嫩滑唔韌，分量仲唔少，麵條掛晒汁，一啖落肚勁滿足，朝早嚟一碗即刻醒晒神！
文：Yanica
編：Cathy
