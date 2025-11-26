【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）

沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！

日期：只限2025/11/28

地點：沙嗲王分店(又一城Black & White及白咖喱公司除外)

