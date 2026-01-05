沙國聯軍空襲葉門分離主義組織 至少80死

（法新社亞丁4日電） 葉門分離主義組織「南方過渡委員會」軍官今天告訴法新社，2日以來，該組織至少有80名士兵在與沙烏地阿拉伯支持的部隊交戰及空襲中喪生。

這場軍事行動開始以來，獲阿拉伯聯合大公國支持的「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council）武裝力量中，至少有152人受傷、130人被俘。這是根據初步統計的傷亡數字。

獲利雅德支持的部隊2日展開行動，試圖收復被「南方過渡委員會」占領的大片領土。

這位官員表示，大多數傷亡發生在沙烏地領導的聯軍空襲中。空襲目標是分離主義者控制的軍營，包括哈達拉穆特（Hadramawt）的卡夏（Al-Khasha）和巴希德（Barshid）軍營。