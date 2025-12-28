沙國聯軍警告葉門分離派和平撤出占領區

（法新社利雅德27日電） 以沙烏地阿拉伯為首的聯軍今天發出警告，表示葉門政府與分離勢力發生軍事衝突，聯軍將全力支援政府軍；同時，利雅德當局也敦促分離勢力「和平地」撤出近期占領的省分。

此聲明發表前一天，據傳沙國空襲葉門哈達拉穆特省（Hadramawt）的分離勢力據點，華府也對這場急遽惡化的衝突呼籲各方保持克制。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）警告，如果分離勢力的行動導致局勢無法緩和，聯軍將會介入。

根據沙烏地新聞社（SPA），他表示：「聯軍重申，任何破壞緩和局勢努力的軍事行動，都將受到立即且直接的處理，以保障平民生命安全。」

沙烏地新聞社（SPA）報導，他強調聯軍支持受國際承認的葉門政府，並呼籲各方「承擔國家責任、保持克制，並對和平解決的努力作出回應」。 沙國國防部長哈立德（Khalid bin Salman）在社群媒體X上發文表示，分離主義組織南方過渡委員會（STC）的部隊應將兩個省分「和平移交」給政府。

他在貼文中表示：「現在是時候了，在這個敏感時刻，各方應保持理智，和平撤離這兩個省分。」 南方過渡委員會昨天警告，儘管沙國被指控發動空襲打擊他們的據點，但他們無所畏懼。這是自南方過渡委員會占領哈達拉穆特省與瑪哈拉省（Mahrah）大片地區以來，最新的局勢升級。 目前尚無空襲造成的人員傷亡報告。