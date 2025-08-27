居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
沙塵暴捲美國阿利桑那州 「塵土牆」撲鳳凰城 機場暫停升降 6 萬戶停電｜多圖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國亞利桑那州日前受到沙塵暴吹襲，引致數萬戶停電，首府鳳凰城機場亦受影響，大批航班延誤。
今次沙塵暴由東南方吹襲該州，隨後伴著大雨、強風和閃電。鳳凰城市區受影響期間，大片沙塵暴像一幅牆遮蔽天空，不少駕駛者望不清前方。州內居民 Bernae Boykin Hitesman 說，當時正駕車送她的孩子上學，但遇上這場沙塵暴，她不得不迅速靠邊停車，並指期間視野極差，相信如果伸手出外，她的手都會「被消失」。Hitesman 說，她感到車子一直被強風吹至搖晃，直到約 15 分鐘後沙塵暴才逐漸散去。
受到沙塵暴影響，鳳凰城天港國際機場一度暫停航班升降約 1 小時，部份航班延誤，機場內一些設施也受到損壞。機場發言人說，直到深夜航班還有 30 分鐘延誤，職員正評估機場受損程度或屋頂漏水情況。今次沙塵暴亦令了 6 萬用戶斷電，主要集中在馬里科帕縣（Maricopa County）。
雷暴強烈下沉氣流捲起塵土形成沙塵暴
沙塵暴由雷暴產生。當雷暴的強烈下沉氣流向四周擴散時，就令鬆散的塵土和土壤吹起，塵土並且跟隨着鄰近的雷暴團推進，形成沙塵暴。有氣象專家指，強勁的沙塵暴風速可以達到每小時 160 公里。從地理而言，鳳凰城與州內另一城市 Tucson 之間有一大片乾旱的塵土區域，亦有利捲起更多灰塵形成大規模沙塵暴。
有科學家指，隨着全球暖化，季風變得更強烈；同時由於乾旱持續時間變長，令乾燥地區面積擴大，降雨愈來愈少，預告如果氣候危機導致嚴重乾旱和更強烈風暴誕生，未來可能引發更頻繁的沙塵暴。
