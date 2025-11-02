沙嶺數據園區招標 孫東：布局未來算力需求

【Now新聞台】沙嶺數據園區上月起招標，並採用雙信封制，非價格建議評審比重佔七成。創新科技及工業局局長孫東指，建設數據園區是考慮到本港未來的創科發展需求。

創新科技及工業局局長孫東：「過去兩三年經過特區政府和社會各界的不懈努力，我們算力的情況還不錯，到今年年底，我們全港可以提供5千匹算力，這個與周邊很多國家地區相比甚具優勢，但考慮到未來發展，特別是現在我們香港作為國際數據港，人工智能關鍵產業的地方所在，對算力的需求會非常大。我們數碼港現在提供的算力已用了90%以上，所以我們考慮一定要，現在開始布局未來的算力設施。」

