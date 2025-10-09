沙巴兩失蹤中國遊客 手機定位在深海(有片)

沙巴兩失蹤中國遊客，手機定位在深海。(微博)

2名中國籍遊客本月4日在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島的度假村失聯，友人試圖以手機定位尋人，但手機信號顯示最後出現在海域深處，令人擔憂，當地警方已展開搜救行動，目前仍在進行搜索。

綜合《九派新聞》、《沸點視頻》等內地媒體報道，失聯2人分別為25歲男子于曉鵬及28歲女子范琴。2人於4日下午2時14分入住「絲綢美人魚度假村」，原定於翌日11時30分退房，但未按計畫辦理退房手續，並失去聯繫。更有疑似二人4日失蹤前照片流傳，顯示女方穿泳衣，男方穿潛水服並手持呼吸面罩，但未能證實為相關人士。據于男的張姓男友人透露，于男3日曾提到計畫參加浮潛、觀看日落等活動，但具體行程尚不清楚，當天亦突然失聯。經過聯絡當地的同事，張男在于男的住宿處發現一部平板電腦，透過設備定位功能找到了他手機與藍牙耳機的信號定位，顯示手機最後的信號出現在海域深處，而藍牙耳機的其中1隻信號顯示在市區，另1隻則停留在海上。

馬來西亞跨部門 55 人進行搜救

報道指，當地警方獲報後帶領潛水人員展開搜救行動，然而，由於當地近日天氣多變且海況不佳，搜救難度較大，至今未有發現，搜救工作仍在進行。搜救行動目前由馬來西亞皇家警察哥打峇魯分局主導，並協同警察空中部隊、普通行動部隊、水警、消防與救援局、馬來西亞海事執法局、民防部隊以及當地村民，合共55人參與。

