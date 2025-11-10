HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
沙柯吉獲釋 網路發文稱「真相終將大白」
（法新社巴黎10日電） 法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天獲准在司法監督下離開監獄以待上訴審理。
今年70歲的沙柯吉稍早離開巴黎聖蒂監獄（La Sante），他稱這段為期20天的監禁像是一場「惡夢」。
2007年法國總統競選期間，沙柯吉親信涉及收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）政治獻金，沙柯吉被控刑事共謀罪，但他堅稱無罪。
上訴法院裁定沙柯吉可在等待上訴審理期間離開監獄後，沙柯吉今天乘坐深色車窗車輛，在警用機車護送下回到家中。
沙柯吉隨後在X上寫著，「真相終將大白」。
他感謝支持者並補充說，「我現在將準備上訴。我的精力將完全集中在證明我的清白。」
「你們的幾千條訊息深深感動我，給我力量去承受這場磨難。」
沙柯吉10月21日入獄後成為首名遭監禁的歐盟前國家元首。
