沙烏地阿拉伯公布全球首座 Sky Stadium「天空球場」，斥資 10 億美元

Neom Stadium

重點摘要

沙烏地阿拉伯公布 NEOM Sky Stadium 計劃，這座耗資 10 億美元的場館將懸於地面上空 350 米（1,150 英尺）。

這座可容納 46,000 人的球場將融入「The Line」巨型城市計劃，並全以再生能源運行。

工程預計於 2032 年前完成，為 2034 年 FIFA 世界盃賽事作準備。

隨著 NEOM Sky Stadium 亮相，沙烏地阿拉伯進一步鞏固其面向未來的全球願景。這座估計造價 10 億美元、破格的多功能場館，前所未見：將懸於沙漠地表上空 350 米（1,150 英尺），並直接嵌入「The Line」巨型城市計劃。

作為沙烏地阿拉伯申辦 2034 年 FIFA 世界盃的核心支柱，這座球場勢將重塑體育建築的想像。場內設有 46,000 個座位，觀眾可從無可比擬的俯瞰視角，同步欣賞賽事與未來感城市景觀。更關鍵的是，整體結構設計為全以再生能源運行，與 NEOM 的零碳、可持續方針一致。

工程預定於 2027 年動工，並於 2032 年前完工，遠早於 FIFA 世界盃揭幕。場館將直接嵌入「The Line」的垂直中軸，串聯城市高速電動交通系統，實現球迷無縫進出。於 FIFA 世界盃之後，球場將成為新成立的職業足球會、演唱會與全球盛事的全年樞紐。NEOM Sky Stadium 是一記令人屏息的宣言，將極致的建築野心與邁向可持續、高科技未來的動力相結合。