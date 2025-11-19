沙烏地零酒精酒吧興起 穿白袍戴黑紗民眾夜生活新體驗

（法新社利雅德19日電） 生啤酒、花生和大螢幕體育賽事……這樣的場景在世界各地的酒吧都不罕見，但在沙烏地阿拉伯首都利雅德，身穿白色長袍或戴黑色面紗的顧客則是在無酒精的啤酒杯中品嘗，完全不必擔心隔天宿醉。

利雅德A12咖啡館經理伊斯蘭（Abdallah Islam）告訴法新社：「我們的理念是讓顧客體驗原創特色，還能在社群媒體上分享。」

在這家咖啡館裡，沙烏地女性會掀起黑色面紗，啜飲冰涼的啤酒。

一名顧客邊打量自己的啤酒杯邊緊張地問：「這裡面有酒精嗎？」

廣告 廣告

女性蒙面舉杯的不協調場面，反映這個保守國度正發生的變化。沙烏地阿拉伯是伊斯蘭最神聖聖地的所在地，但根深蒂固的禁忌正被輕輕鬆動。

A12咖啡館坐落於首都最繁忙的街道之一，窗戶上貼著一幅啤酒杯緣滿溢泡沫的大圖片。

經理表示，自從4月開賣德國華士坦無酒精啤酒（Warsteiner 0.0%）以來，這家咖啡館一直人潮洶湧。啤酒用大啤酒杯裝盛，配上花生，營造出酒吧氛圍。

桌邊一群身穿傳統白長袍的年輕男士自拍喝酒的模樣，服務生則在閃亮的黑色吧檯後倒著啤酒。

有人邊喝冰啤酒，邊在電視前看足球比賽。

自從沙烏地王儲暨實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）掌權以來，戲院重開、女性可以開車，也開始歡迎外國觀光客。

然而，「酒」始終是條不能碰觸的紅線。

自1952年以來，沙烏地就全面禁止酒精，這起因於當時阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz）國王的兒子酒後失控，開槍打死了一名英國外交官。

●啤酒恐懼

多年來，不少當地居民曾自己釀造私酒。也有人轉向黑市，在那裡一瓶威士忌可以賣到數百美元。

2024年1月，沙烏地在利雅德開設了第一家專門供應非穆斯林外交官的酒類商店。

但沙烏地駐倫敦大使今年接受英國媒體訪問時表示，2034年世界盃（2034 World Cup）期間，沙國仍不會供應酒精飲料。

德國智庫CARPO的桑斯（Sebastian Sons）告訴法新社：「沙烏地對酒類合法化必須步步為營，否則會損害作為伊斯蘭世界可靠領袖的形象。」

沙烏地阿拉伯和科威特是僅存全面禁酒的波斯灣國家。

好奇的沙烏地民眾湧入A12咖啡館，體驗這項新鮮話題。

18歲、僅提供名的謝赫（Sheikha）說：「看起來真的讓人害怕——就像真的是酒。」

她笑說：「光聽到『啤酒』這個詞就怕，但我克服了恐懼，說實話，喝起來真的很涼爽。」

這位年輕女性在朋友陪同下，看到TikTok上有關影片後決定來嘗試。

對於咖啡館經理來說，重點就是「在不違背本地價值觀前提下，提供酒吧體驗」。

在這個年輕人口眾多、大家都希望嘗新嘗異但又不想踩線的國度，這的確是一種微妙的平衡。

18歲的穆罕默德（Ahmed Mohammed）喝完啤酒杯內的飲料後放下杯子說：「我們國家沒有含酒精飲品，而我們也不希望會有。」（編譯：陳政一）