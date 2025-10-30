沙特王儲晤韓正 盼為維護地區和平發揮更大作用

【on.cc東網專訊】訪問沙特阿拉伯的中國國家副主席韓正周三（29日）在利雅得亞瑪麥王宮，會見沙特王儲兼首相穆罕默德。韓正表示，中方願與沙方密切多邊協作，在聯合國、二十國集團等多邊平台加強協調，使全球治理朝更公正合理的方向發展，推動構建人類命運共同體。

韓正提到，上周召開的中共二十屆四中全會審議通過了關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，釋放了中國進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放的明確信號。中方將以中國式現代化新成就為世界發展貢獻更大力量，這將為中沙關係未來發展提供寶貴機遇。中方願與沙方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強高層交往，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，拓展各領域務實合作，擴大人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係向更高水平邁進。

穆罕默德表示，沙中是好朋友、好夥伴，兩國政治關係牢固，正處於歷史最高水平，沙方堅定奉行一個中國政策，沙中合作建立在互利共贏基礎上。沙方願與中方在經貿、投資、人工智能、可再生能源、礦業等領域深化合作，實現共同發展。他又讚賞中方為促成沙特與伊朗和解所作努力，在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，期待中方為維護地區和平穩定發揮更大作用。

