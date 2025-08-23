沙特超級盃吉達艾阿里勝C朗所屬艾納斯 球迷：比賽精彩氣氛好

眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
艾納斯與吉達艾阿里爭奪沙特超級盃冠軍 賽事於於大球場展開
沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍，艾納斯與吉達艾阿里對壘。港台電視32台直播賽事。 艾納斯球星基斯坦奴朗拿度，以及他的葡萄牙隊友祖奧菲歷斯正選上陣，前利物浦球星文尼就因為上仗領紅牌，今仗要停賽。吉達艾阿里的球星、英格蘭國家隊射手艾雲東尼亦正選上陣。 觀眾席上，不少球迷都穿著艾納斯的主場黃色球衣，以及葡萄牙的主場紅色球衣。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。香港電台-港聞 ・ 1 天前
沙特超級盃決賽今晚上演 部份球迷抵達大球場等候入場
沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍對壘，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度率領的「艾納斯」將會再次登場，對戰「吉達艾阿里」。港台電視32台將會直播賽事。 下午約5時，已有近百名球迷到場等候入場，不少球迷都穿上印有C朗拿度名字的葡萄牙國家隊或艾納斯的球衣。 有球迷說，為觀看C朗拿度比賽，今日中午特地由深圳來港，先到C朗拿度在尖沙咀的博物館購買紀念品，期待今晚見到他上陣，更希望能夠跟他合照和獲得簽名。亦有內地球迷說，支持C朗拿度已有20多年，今次來港除了看比賽，亦會順道在港旅遊5天。 今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，上場四強戰「艾納斯」2:1擊敗「伊蒂哈德」；「吉達艾阿里」5:1大勝「艾卡迪沙」。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。香港電台-港聞 ・ 1 天前
沙特超級盃決賽落幕 陳茂波與C朗握手 親揭賽事選址香港之謎
香港大球場昨晚(23日)上演沙特超級盃決賽，財政司長陳茂波在今日(24日)的網誌中回顧精彩賽事。他表示，此項賽事首次在東亞舉辦，選址香港實在別具意義。陳茂波指，沙特主辦機構的客人告訴他，他們考慮的不僅是香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區以至整個中國和亞洲的角色和地位。am730 ・ 20 小時前
羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。香港電台-港聞 ・ 1 天前
海關因應多支外隊來港採取行動檢900多件冒牌球衣拘捕6人
因應近日有多支海外球隊來港比賽，海關採取特別行動，檢獲900多件冒牌球衣，拘捕6人。 海關版權及商標調查科高級督察吳家俊表示，7月下旬在啟德體育園舉行「香港足球盛會」和本周在香港大球場舉行「沙特超級盃」期間，留意到有不法份子在會場附近售賣冒牌物品圖利，於是採取執法行動，先後在7月26、31日及8月19、20日，分別在啟德主場館和大球場附近掃蕩流動小販，共檢獲1200件懷疑冒牌物品、市值約21萬元，當中包括900多件懷疑冒牌球衣，共拘捕1男5女，齡介乎30至53歲，他們涉嫌觸犯《商品說明條例》，海關不排除有更多人被捕。 吳家俊說，檢獲的冒牌球衣都是訪港球星所屬國家隊或球會球衣，包括阿仙奴、利物浦、熱刺，以及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度的國家隊和艾納斯球會球衣。每件冒牌球衣售價約200元，是正版貨的三分一價錢，仿真度高，足以蒙混消費者。部分冒牌球衣更已預先印好球星名字及球員號碼，方便可以立即穿著入場。 海關說，暫時未見有組織經營販賣冒牌球衣的跡象，但重申會在今日的沙特超級盃及未來的國際體育盛事期間，加強巡邏嚴厲執法，並與商標持有人保持緊密聯繫，打擊各類型冒牌侵權活動。香港電台-港聞 ・ 1 天前
沙特超級盃香港站決賽 球迷盼睹C朗風采
【Now新聞台】沙特超級盃香港站今晚在大球場上演決賽。 下午六時許，大批球迷穿著所支持的球隊球衣入場，部分人手持隊旗等應援物品，賽事八時開賽，由C朗拿度領軍的艾拿素迎戰吉達艾阿希里，今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，日前上演四強賽，勝出球隊晉身決賽。有球迷為一睹心愛球星風采再次入場。球迷吳先生：「也不知道他後面會不會再來中國，所以這次不留遺憾。(期待他今天的表現如何？)期待他今天發揮出水平就夠。」球迷宋先生：「我兒子的偶像C朗拿度的球隊。(為甚麼會支持他？)因為C朗拿度整個人比較自律，給年輕人加以鼓勵，小孩子要向他學習。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
史上第1人 C朗替4球會入過百球
【Now Sports】艾拿素於上周六在香港舉行的沙特超級盃決賽，雖然互射12碼不敵艾阿希里，未能捧盃，只是隊中王牌C朗拿度比賽中建功，使他在足球歷史上留下紀錄。C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於這場決賽中，替艾拿素射入12碼，成為足球歷史上，第1位球員能夠效力過4間球會，都有100個或以上的入波，這位40歲前鋒，為艾拿素上陣僅113場便攻入100球，再次反映年齡只是數字，其狀態仍然處於不俗水平。C朗拿度以往效力過曼聯、皇家馬德里及祖雲達斯時，其替所屬球會都取得100球或以上，包括在紅魔鬼上陣346場攻入145球，皇馬時披甲438場轟入451球之多，而之後效力祖記，也有134場攻入101球，史上到目前為止，就只有這位葡萄牙國腳能締造此數據。now.com 體育 ・ 16 小時前
權恩妃比基尼被嘲暴露 無奈回：我媽媽生的
[NOWnews今日新聞]韓國女星權恩妃日前在「Waterbomb音樂節」（又稱：水炸彈）中的性感表演一戰成名，活動中她穿著白色比基尼以及紅色格紋短版上衣，在舞台上展現了曼妙舞姿成為全網熱搜，然而她卻...今日新聞 娛樂 ・ 14 小時前
時事全方位重點提要｜8月25日
【Now新聞台】去年施政報告提出香港要建設大宗商品交易圈，八個新倉儲設施上月已啟用，但業界認為依然不夠，促請增建。究竟背後有何理據？實際效益有多大？ 周一時事全方位，請來嘉賓討論。題目：促進大宗商品交易熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 14 小時前
港隊乒乓代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港 黃鎮廷稱滿意表現
剛在世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫賽瑞典站，奪得男雙冠軍的港隊代表黃鎮廷和陳顥樺凱旋回港。 「大師兄」黃鎮廷表示，滿意今次表現，奪冠和發揮都屬意料之外，提到賽前準備充足，有研究對手的打法作針對性的訓練，場上溝通亦很好。黃鎮廷提到，細節在比賽中會起到關鍵作用，之後會加強在頭三板的發球訓練，期望在之後的比賽中繼續取得好成績。 陳顥樺就表示，首次在這項大賽中奪冠，是對平時練習的肯定，亦增強了之後在訓練及其他比賽中的信心，形容去年年底和黃鎮廷開始合作，雖然磨合時間不是太長，但漸漸已經有默契，溝通亦越來越多，令他在場上的發揮可以更加果斷。 陳顥樺又提到，在準決賽和決賽中都「打足五局」，比賽中亦有被對手反超的情況，形容當時大家都只有「打好每一球」的想法。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
美駐法大使批法反猶不力 法國將召見
（法新社巴黎24日電） 美國駐法國大使查爾斯．查爾斯．法新社 ・ 1 小時前
紅山半島獨立屋遭爆竊 外傭痛失逾20萬元現金及飾物
紅山半島一間獨立屋遭爆竊，被偷去一批約2.9萬元的首飾和金器，以及約20萬元現金。 警方今早10時接獲一名71歲姓施女子報案，指其紅山半島獨立屋內有金飾不翼而飛，屋內物品有被移動的痕跡，懷疑被爆竊。消息指，施姓屋主及服務44年、年約73歲的外傭一同居住，外傭早上起床時，發現屋內有金器不見了，通知屋主報案。警方經初am730 ・ 1 天前
北韓試射兩枚新防空飛彈 金正恩親自督導
（法新社首爾24日電） 在北韓指責南韓在邊境挑起緊張局勢後，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩督導兩枚「新型」防空飛彈的試射行動。根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，昨天進行的試射顯示，這兩枚新型飛彈武器系統具有「卓越的作戰能力」。法新社 ・ 1 天前
美國防部解除克魯斯情報機關首長職務 兩名高級軍官亦被解職
美國國防部發表聲明，宣布解除克魯斯的國防部情報機關首長職務。 路透社報道，除了克魯斯，兩名高級軍事人員亦被五角大廈解除職務，分別海軍預備役部隊首長，以及海軍特種作戰司令部指揮官。國防部未就有關人事變動作出任何解釋。 華盛頓郵報較早時已披露國防部長赫格塞思會解除克魯斯的職務。報道指克魯斯領導的國防情報局，今年6月發表美軍空襲伊朗核設施的效果評估報告，由於報告內容與總統特朗普的口徑不一致，引發白宮強烈不滿。 美國參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員馬克華納表示，克魯斯被解除職務，是特朗普政府將情報工作當作忠誠度考驗、而非國家安全保障的最新例證。香港電台-國際 ・ 1 天前
聲音沙啞無力強撐！沈玉琳血癌病倒前畫面曝
[NOWnews今日新聞]藝人沈玉琳日前證實罹患血癌，目前正在積極治療中，讓外界都非常擔心。而一直以來在節目中都面帶笑容的他，近日於Facebook發文透露在7月底錄製《11點熱吵店》時，就已經感到不...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
新款 Pixel 10 型號的選擇調查
Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反 […]TechRitual ・ 13 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事完結 羅淑佩稱參賽者對安排有很好評價
全運會群眾比賽保齡球項目決賽完成一連3日賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，賽事運作暢順，共有160名來自內地各省市、香港和澳門共27支隊伍參與，不論技術官員和球員對場地設施、賽事組織流程以及住宿接待安排有很好評價。 羅淑佩說，有部分港隊球員反映球道適應情況受影響，認為運動員需要汲取經驗，亦有球員反映空調太凍、需要保暖等小問題，之後會再作改善。 羅淑佩提到，全運會香港賽區競賽項目將於10月底陸續展開，首批賽事的4個競賽項目門票將於本月28日開始發售，粵港澳三地共同採用同一平台購票，期間需要使用賽區認可的有效入境身份證明文件，換言之市民購買香港和澳門賽區門票，可使用香港身份證、廣東賽區項目需使用回鄉證。她又指，殘特奧會的大眾項目輪椅舞蹈將於下月6日至7日在馬鞍山體育館舉行，門票將透過網上登記免費派發，下周將公布取票詳情。 另外，對於康文署今年接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，羅淑佩說，康文署至今收到32個相關申請，並已按多項因素嚴謹審核，考慮申請者的營運情況、周邊環境和檢控吸煙數字等，當中9個申請將會獲批，其他不獲批的原因與較高的違規檢控數字，以及周邊環境不符合香港電台-體育 ・ 14 小時前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
費歷斯偕舒爾頓晉級：美網屬於美國人
【Now Sports】美網男單首日，費歷斯和舒爾頓兩位東道主球手皆順利晉級，前者賽後談到今年眾多美國球手有份參賽，是其中一個激勵他們要表現得更好的因素。今年美網進入正賽階段，男單共有23位美國球手，女單更多達25人，而4號種子費歷斯（Taylor Fritz）周日淘汰的，就是從外圍賽過關的同胞拿華，以直落3盤7:5、6:2和6:3勝出晉級。「我確實認為，這次的比賽包圍著我們所有美國人，」去年在美網決賽敗給冼拿的費歷斯說：「也推動著我們，並激勵我們變得更好。另外，我知道自己以前在這裡打得很好，這讓我充滿信心。」6號種子舒爾頓曾在兩年前打入美網4強，最後不敵祖高域出局。月初奪得羅渣士盃的他，周日和費歷斯一樣，談笑用兵下直落3盤擊敗秘魯球手畢斯：「是的，兩年前在這項賽事的表現，是我的巔峰，那是我兒時就夢寐以求的成就。不過，我現在只能應對當下的每一場比賽，如果你好高騖遠，就會輸在自己的腳下。」同日在美網已過關的種子球手，包括文錫和馬查克兩位捷克球手，以及1個月前在華盛頓網賽獲亞軍的西班牙球手達維度域治科堅拿。now.com 體育 ・ 2 小時前