沙特超級盃吉達艾阿里勝C朗所屬艾納斯 球迷：比賽精彩氣氛好

【Now Sports】美網男單首日，費歷斯和舒爾頓兩位東道主球手皆順利晉級，前者賽後談到今年眾多美國球手有份參賽，是其中一個激勵他們要表現得更好的因素。今年美網進入正賽階段，男單共有23位美國球手，女單更多達25人，而4號種子費歷斯（Taylor Fritz）周日淘汰的，就是從外圍賽過關的同胞拿華，以直落3盤7:5、6:2和6:3勝出晉級。「我確實認為，這次的比賽包圍著我們所有美國人，」去年在美網決賽敗給冼拿的費歷斯說：「也推動著我們，並激勵我們變得更好。另外，我知道自己以前在這裡打得很好，這讓我充滿信心。」6號種子舒爾頓曾在兩年前打入美網4強，最後不敵祖高域出局。月初奪得羅渣士盃的他，周日和費歷斯一樣，談笑用兵下直落3盤擊敗秘魯球手畢斯：「是的，兩年前在這項賽事的表現，是我的巔峰，那是我兒時就夢寐以求的成就。不過，我現在只能應對當下的每一場比賽，如果你好高騖遠，就會輸在自己的腳下。」同日在美網已過關的種子球手，包括文錫和馬查克兩位捷克球手，以及1個月前在華盛頓網賽獲亞軍的西班牙球手達維度域治科堅拿。

now.com 體育 ・ 2 小時前