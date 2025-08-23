沙特超級盃吉達艾阿里十二碼力壓艾納斯勝出

晚上在香港大球場舉行的沙特超級盃，最終由吉達艾阿里，法定時間以2:2迫和葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度率領的艾納斯，吉達艾阿里最終互射十二碼以5:3勝出。 兩支沙特阿拉伯聯賽球隊，都派出陣中的歐洲球星擔任正選，包括艾納斯的C朗拿度及祖奧菲歷斯，吉達艾阿里就有英格蘭射手艾雲東尼壓陣。上半場，雙方都有不少埋門機會，吉達艾阿里有球員禁區內犯手球，C朗拿度主射十二碼手打開紀錄。但半場補時階段，被吉達艾阿里追成1:1 平手。換邊後踢至82分鐘，艾納斯取得入球領先，但7分鐘後又被追平2:2 。 兩隊最終要以互射十二碼決勝負。最終艾納斯以3:5落敗。現年40歲的C朗拿度於2023年轉戰沙特後，仍未為球會取得首個正式實事冠軍。 現場不少球迷都穿著艾納斯的主場黃色球衣，或者葡萄牙的主場紅色球衣。有C朗拿度的球迷表示，對於艾納斯落敗，感到有點可惜，但仍然認為比賽十分精彩，現場氣氛也很好，可以近距離見到偶像入球，感到很難得亦很興奮。