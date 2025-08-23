沙特超級盃決賽今晚上演 部份球迷抵達大球場等候入場

沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍對壘，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度率領的「艾納斯」將會再次登場，對戰「吉達艾阿里」。港台電視32台將會直播賽事。 下午約5時，已有近百名球迷到場等候入場，不少球迷都穿上印有C朗拿度名字的葡萄牙國家隊或艾納斯的球衣。 有球迷說，為觀看C朗拿度比賽，今日中午特地由深圳來港，先到C朗拿度在尖沙咀的博物館購買紀念品，期待今晚見到他上陣，更希望能夠跟他合照和獲得簽名。亦有內地球迷說，支持C朗拿度已有20多年，今次來港除了看比賽，亦會順道在港旅遊5天。 今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，上場四強戰「艾納斯」2:1擊敗「伊蒂哈德」；「吉達艾阿里」5:1大勝「艾卡迪沙」。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。