沙特超級盃決賽落幕 陳茂波與C朗握手 親揭賽事選址香港之謎

陳茂波與C朗握手。(陳茂波網誌)

香港大球場昨晚(23日)上演沙特超級盃決賽，財政司長陳茂波在今日(24日)的網誌中回顧精彩賽事。他表示，此項賽事首次在東亞舉辦，選址香港實在別具意義。陳茂波指，沙特主辦機構的客人告訴他，他們考慮的不僅是香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區以至整個中國和亞洲的角色和地位。

香港中東交流領域愈來愈廣

香港與中東地區近年的交往不斷深化，涉及的領域亦愈來愈廣，不單是金融商貿，還有文化藝術和體育層面的交流。事實上，香港和中東的人員往來亦愈趨頻繁。去年來自海灣地區國家的訪港旅客人數按年增加七成，今年首七個月再增加超過一半。去年十月復航的香港—利雅得直航航班也經常客滿，看來是有增加班次的空間。香港與海灣地區的雙邊貿易總額去年達到1,500億港元，過去五年年均增長約11%；香港更是阿聯酋的第七大貿易夥伴。政府正加緊推進在沙特利雅得開設經貿辦的工作，進一步促進香港跟中東和北非之間的經貿和文化關係。



陳茂波表示，特區政府一直加大力度深化與中東的合作。他去年率領了過百人的金融、創科代表團訪問沙特，見證了兩地簽訂多個金融、創科領域的合作項目和備忘錄。至今，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金(ETF)已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升了約三成。他說，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。

除了中東地區，香港跟中亞的聯動亦正在加強。陳指，一家紮根哈薩克斯坦的天然資源公司，將於本周在香港上市。這次上市是全球首個於港交所和哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）同步上市的項目，亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。這不但標誌香港與中亞的金融市場合作，也可以説是人民幣國際化的新一頁。



