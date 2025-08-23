沙特超級盃香港站決賽 球迷盼睹C朗風采

【Now新聞台】沙特超級盃香港站今晚在大球場上演決賽。

下午六時許，大批球迷穿著所支持的球隊球衣入場，部分人手持隊旗等應援物品，賽事八時開賽，由C朗拿度領軍的艾拿素迎戰吉達艾阿希里，今屆沙特超級盃有4支沙特球隊參賽，日前上演四強賽，勝出球隊晉身決賽。

有球迷為一睹心愛球星風采再次入場。

球迷吳先生：「也不知道他後面會不會再來中國，所以這次不留遺憾。(期待他今天的表現如何？)期待他今天發揮出水平就夠。」

球迷宋先生：「我兒子的偶像C朗拿度的球隊。(為甚麼會支持他？)因為C朗拿度整個人比較自律，給年輕人加以鼓勵，小孩子要向他學習。」

#要聞