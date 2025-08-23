潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
沙特超級盃｜海關拘捕6名流動小販 檢獲逾900件冒牌球衣
香港足球盛事連連，「香港足球盛會2025」及「沙特超級盃2025中國香港站」分別在上月及本周上演。海關期間採取特別行動，打擊售賣冒牌球衣，拘捕6名流動小販。
海關今日召開記者會，指留意有不法分子在會場附近售賣冒牌球衣，分別於7月26日及31日在啟德主場館，以及在8月19日及20日在香港大球場附近掃蕩一批流動小販。行動中，海關共檢獲1,200件懷疑冒牌物品，估計市值21萬元，當中包括超過900件懷疑冒牌球衣。
部分仿真度高
涉案的冒牌球衣偽冒訪港球星所穿着、以及其代表的國家隊及球會的球衣。冒牌球衣約是正版球衣售價的三分之一，海關指部分仿真度高，令消費者難以分辨真偽。6名流動小販被捕，當中包括1男5女，年齡介乎30至53歲，涉嫌違反商品說明條例。案件仍在調查中，海關不排除會拘捕更多人士。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/沙特超級盃-海關拘捕6名流動小販-檢獲逾900件冒牌球衣/592232?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
