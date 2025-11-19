貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
沙田亞公角街交通意外 小巴迎頭撞私家車再衝上行人路釀 7 傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】沙田亞公角今早（19 日）發生交通意外。事發在早上 9 時 14 分左右，一輛綠色小巴沿亞公角街往沙田方向行駛，駛至亞公角街近亞公角村對開與一輛往馬鞍山方向行駛的銀灰色私家車迎頭相撞。小巴衝上行人路鏟入巴士站，撞到鐵欄後停下，小巴和私家車的右邊車頭均告損毀。
意外造成 7 人受傷，包括小巴司機及 6 名乘客，全部送院治理，私家車男司機則無受傷。警方正調查意外原因。
