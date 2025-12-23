沙田大輋村套丁案｜上訴庭隔3年頒判決 11原居民上訴得直 定罪刑罰全撤銷

首宗涉及「套丁」罪成的沙田大輋村套丁案，11 名沙田原居民被指與丁屋發展商串謀非法轉讓丁權，合謀「套丁」詐騙地政總署，12 人於 2015 年被裁定串謀詐騙罪成，被判囚兩年半至 3 年。



除了已去世一人，餘下 11 人提上訴，上訴庭 2022 年 11 月完成聆訊，周二（23 日）頒判決，裁定 11 人全部上訴得直，撤銷定罪及刑罰。



判詞指，上訴方合共提出 5 項理據，法官接納原審辯方大狀涉「嚴重失職」，裁定 11 人上訴得直，並稱其餘理據無必要進一步探討。據判詞，餘下理據包括控罪有否違反《基本法》與丁權相關的條文，以及「套丁」有否構成欺詐政府等。



上訴方：原審辯方大狀嚴重失職

案件由上訴庭副庭長朱芬齡、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴主理。答辯方律政司由外聘資深大律師余若海、許紹鼎、陳浩淇代表；上訴方 11 名原居民則由資深大律師陳樂信、黃佩琪、謝志浩、陸貽信等代表。聆訊在 2022 年底進行，3 名法官事隔 3 年下達判詞，長逾 160 段。

據判詞，上訴方的理據包括原審辯方大狀「嚴重失職」（flagrant incompetence of counsels），以致被告未能得到公平審訊；又提出控罪屬於違憲，有違《基本法》第 40 條，即保護新界原居民合法傳統權益的條文；亦挑戰「套丁」並沒構成欺詐政府等。

原審時，全數 12 名被告均由大律師黃志偉代表，上訴方其中一項上訴理據為黃志偉抗辯時「嚴重失職」。上訴聆訊時，黃志偉曾經出庭作供，確認沒有就個別被告的案情索取指示等（見報道）。

原審串謀詐騙罪成判囚

沙田大輋村套丁案是首宗原居民及發展商涉及「套丁」、被裁定罪成的案件。

原審時有 12 名被告，包括 11 名原居民及 1 名丁屋發展商，他們於 2015 年被裁定串謀詐騙罪成，分別被判囚兩年半至 3 年，各人獲准保釋等候上訴。

上訴案原有 12 名上訴人，包括發展商李欽培及 11 名原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝。李欽培早前離世，餘下 11 人繼續上訴。

案件編號：CACC425/2015