沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。

事發於下午約 5 時 39 分，一名 48 歲男子駕駛私家車，沿安心街往九龍方向行駛，駛至近大涌橋路交界時，與前方一輛正停車等候交通燈、由 47 歲男子駕駛的私家車相撞。

意外後，48 歲男司機被困車內，由消防員救出。救援人員指，事主沒有表面傷痕，惟陷入昏迷，其後被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上 6 時 36 分被證實死亡。

消息指，死者為一名梁姓警員，屬中國香港龍舟總會香港代表隊運動員，平日身體狀況良好，已婚並育有子女，事發前剛完成龍舟訓練。事故發生後，多名同袍到威爾斯親王醫院了解情況，惟事主最終證實不治。