立即投選年度十大消費新聞
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。
事發於下午約 5 時 39 分，一名 48 歲男子駕駛私家車，沿安心街往九龍方向行駛，駛至近大涌橋路交界時，與前方一輛正停車等候交通燈、由 47 歲男子駕駛的私家車相撞。
意外後，48 歲男司機被困車內，由消防員救出。救援人員指，事主沒有表面傷痕，惟陷入昏迷，其後被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上 6 時 36 分被證實死亡。
消息指，死者為一名梁姓警員，屬中國香港龍舟總會香港代表隊運動員，平日身體狀況良好，已婚並育有子女，事發前剛完成龍舟訓練。事故發生後，多名同袍到威爾斯親王醫院了解情況，惟事主最終證實不治。
其他人也在看
4 個月大男嬰疑遭外傭不當對待 腦出血抽筋後送院 據報警方拘捕兩名外籍女子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名父親今日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
柴灣東區走廊奪命車禍 電單車司機疑被雀鳥擊中 失控飛出欄邊 路面留鳥屍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柴灣東區走廊昨（19 日）發生致命交通意外，下午約 4 時 21 分警方接報，一輛沿東區走廊往柴灣方向的電單車，駛至盛泰道30號即IVE 柴灣分校對開失事，失控撞向鐵欄，58歲男子被拋出車外，頭部重創昏迷送院，於下午 5 時 37 分證實不治。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
屯門男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】屯門有人墮樓亡。今午(20日)12時50分，山景邨保安員報案，指一名男子懷疑由高處墮下昏迷倒臥景業樓對開行人路上。救護員接報到場經檢驗證實事主當場死亡，人員用帳篷遮蓋遺體，並調查男子身份及墮樓原因。on.cc 東網 ・ 20 小時前
熊本阿蘇火山觀光直升機3人失聯 包括兩名台灣遊客 乘客手機通報：偵測到強烈撞擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 1 天前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 18 小時前
粉嶺男子墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】粉嶺有人墮樓亡。今日(19日)早上11時09分，一名女子報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥於馬適路1號一屋苑對開行人路上。救援人員接報到場經檢驗證實事主當場身亡，人員在現場檢獲遺書，經初步調查相信，姓丁(48歲)男子從上址一單位墮下，死因on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．專訪︱母女罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣 有尊嚴地走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】殯儀館的骨灰塔前，曾先生凝視著兩位親人「上塔」— 他的祖母與姑姐居於宏泰閣，均在宏福苑大火中罹難。兩人遺體受高溫長時間影響，容貌脹大及呈深紫色，其姑姐更被燒至面目全非，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟」。早前九龍殯儀館為宏福苑罹難者提供遺體修復服務，兩人遺體經修復後，終可安詳地歸於塵土，「佢哋始終係兩個女士，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
評論人王岸然被控披露國安處會面內容 將轉介區院審理 庭上指已去信投訴蘇惠德
總裁判官蘇惠德應控方要求，押後案件至 2 月 23 日再訊，等候轉介區域法院的文件，另拒絕被告保釋申請。王岸然庭上表示，已去信終院首席法官張舉能投訴蘇惠德，蘇聞言指有投訴機制處理，「你唔需要同我講」。法庭線 ・ 16 小時前
黎智英案｜黎采指父親每次移送被裹黑布 「從頭到腳」遮蓋 懲教署：再三重複謊言，嚴厲譴責｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院表示擇日判刑。黎智英的女兒黎采持續向外披露父親情況，表示他無論去哪裡走動，即使是去法庭或者淋浴，他都會被從頭到腳裹上一層厚厚的黑布，讓外界和黎智英都無法互相看見。Yahoo新聞 ・ 1 天前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
陳日君回港 涉612基金案獲暫還護照 免擔保外訪梵蒂岡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機 1 月 4 日離港出訪梵蒂岡，是他自2022 年因 612 基金案被指涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被沒收護照後，第三度獲准離港。陳日君今（20 日）發表網誌報平安，指已結束梵蒂岡行程回港一星期，因前兩次「行為良好」，故這次不必擔保就獲發還護照。陳日君上周二（13 日）94歲生日，他表示返港後忙着吃「生日餐」，希望回復理想體重。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
元朗大寶冰室極速開分店！肉餅飯神話續集？爆紅不足2個月即進駐甲級商廈 網民反應兩極
「大寶冰室」的爆紅堪稱 2025年飲食界的公關奇蹟。由一名忠實粉絲持續數月在網上推介其「手工肉餅飯」，最終觸發演算法令全港洗版。近日有Threads友發現，大寶冰室已正式進駐鄰近朗屏站「虹方」，「大癲，今日返舖頭聞到勁香，原來係全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食嘅大寶冰室竟然開咗喺我哋舖頭樓下同一棟嘅地下」Yahoo Food ・ 1 小時前
港府駐天津辦主任鄭震生自爆獲款待坐私人船艙 入住酒店獲升級套房｜Yahoo
特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台 Threads 發帖文，表示入住天津麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）時「幸運獲免費升級至套房」，感到開心。去年年中，鄭又表示獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室。鄭震生的 Threads 目前已經無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 23 分鐘前
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低 12 度 提防濕凍溫感更低｜Yahoo
一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。Yahoo新聞 ・ 1 天前