沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，指「學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。

反問「為什麼不努力學繁體字？」

梁振英表示，理解有「內地背景或習慣使用簡體字的學生」初來香港未必習慣繁體字，但香港是使用繁體字的特區，反問「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」他強調，香港在政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有內地來港的學生在香港的證件，無一不用繁體字。

他稱「學而知之」，認為「上學」就是為了學，「去英美留學，一樣要努力學好英文，學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」

教育局近日回覆傳媒查詢時重申，政府的教學語言政策沒有改變，學生應具備正確書寫漢字的能力，無論背景如何，都必須學習繁體字，以便融入香港社會及應付升學、就業所需。

城大副校：來港學習應「入鄉隨俗」

立法會議員鄧飛表示，校方允許學生以簡體字應考，或會令使用繁體字的學生感到蝕底。他認為，學校應清楚交代政策背景，並在推行前充分諮詢持份者意見，尤其是家長。他又指出，通告僅提供「已知悉」選項，難免令人覺得是在「玩文字遊戲」，若校方將措施視為試行，應於評估成效後再作決定。

城大副校長張澤松則認為，學生來港學習，應「入鄉隨俗」，優先使用繁體字。他強調，繁體字文化博大精深，是香港語文教育的重要部分，學校在推行任何新政策前，應有充分討論與溝通，不宜倉促實施。

鄧飛及張澤松均有份報名競逐立法會教育界議席。

校方：為簡體字學生提供更友善的評核環境

沙田官立小學本周一（ 11 月 3 日）向家長發出一份特別通告，宣布由小二至小六起，校內測驗及考試可使用「符合國家語言文字規範的正規簡體字」作答。

校方解釋，目的是為「內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。

學校同時強調，此為校本決定，主要出於對學生福祉的考量，並無意以簡體字取代繁體字；校內中文課程仍以繁體字為主要教學內容。