沙田工廈業主不遵從清拆令 被判罰款近8萬元

【on.cc東網專訊】一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，昨日（12日）在沙田裁判法院被定罪及判罰款合共78,300元，當中72,300元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及沙田禾香街一幢工業大廈外牆附建的一個金屬架。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24（1）條向業主發出清拆令。該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

屋宇署發言人今日（13日）表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000元。

