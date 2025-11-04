港大前副教授張祺忠誤殺 判囚7年4個月
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。
警方表示，上午約 8 時 16 分，一名 50 歲男子駕駛一輛私家車駛經怡成坊時，刮花一輛停泊在附近的的士。其後該輛私家車右轉入圓洲角路，懷疑失控撞向在復康巴士車尾位置的 50 歲復康巴士司機，他被困在私家車和復康巴士之間。消防員到場將該名司機救出，他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院救治，於上午 9 時 13 分被證實死亡。
警方並指，該名私家車司機受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理，他涉嫌「不小心駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報告」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。
