沙田新城市廣場 Odelice 爆食物中毒 本港 2 月首五日錄 16 宗個案 全部與進食生蠔有關︱Yahoo
【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及 4 人，曾到沙田新城市廣場一期 Odelice 晚膳。近期與諾如病毒相關的食物中毒個案持續增加，一星期錄得 5 宗群組感染。中心提醒市民提高警覺，避免進食生蠔等高風險食物，並注意個人、食物及環境衞生。
衞生防護中心表示，最新兩宗個案涉及 1 男 3 女，年齡介乎 28 至 38 歲。他們分別於 1 月 31 日及 2 月 1 日，在沙田新城市廣場一期 6 樓 628 號鋪 Odelice 晚膳，約 20 至 42 小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。其中 3 人曾求醫，1 人需要留院治療，其糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應，所有受影響人士目前情況穩定。
初步調查顯示，受影響人士曾進食的共同食物為生蠔。食環署人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程及衞生情況，並抽取食物樣本化驗。食安中心認為，受影響人士可能因進食生的食物而引致食物中毒，已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔及消毒處所，並向餐廳員工提供食物安全及環境衞生教育。
本月首 5 日已錄 16 宗個案
衞生防護中心總監徐樂堅表示，近月錄得的食物中毒個案顯著上升，由去年 12 月底每星期平均約 1 宗，增加至上月每星期平均約 4 宗，而本月首 5 日已錄得 16 宗。自 1 月 18 日至今，中心共錄得 23 宗食物中毒個案，影響 69 人，當中 20 宗、佔約 87％，與諾如病毒有關，涉及 57 人。
他指出，流行病學調查顯示，相關個案全部與進食生蠔有關，生蠔產地包括韓國、法國、愛爾蘭及西班牙等。受影響人士之中，有 5 人需要留院治療，目前情況穩定，中心已通知食物環境衞生署食物安全中心跟進。
今年錄 206 人急性腸胃炎 六成涉諾如病毒
徐樂堅解釋，蠔隻透過過濾大量海水進食，若養殖或採集水域水質受病原體污染，病原體便可能在蠔體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔屬高風險食物，進食受污染的蠔，可能感染諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他呼籲市民盡量避免進食生蠔或未完全煮熟的雙殼類海產，尤其是孕婦、幼童、長者、免疫力較弱人士及肝病患者。
他亦表示，諾如病毒是引致急性腸胃炎的主要原因之一。中心的最新數據顯示，今年截至 2 月 4 日，暫錄得 29 宗院舍及學校的急性腸胃炎爆發個案，涉及 206 人，當中超過六成由諾如病毒引致。傳染病定點監測顯示，家庭醫學門診、私家醫生診所，以及幼兒中心及幼稚園的急性腸胃炎活躍程度近期上升，而日本及韓國等港人常到訪地點的諾如病毒活躍程度亦持續增加。
食到會或火鍋要小心
衞生防護中心提醒，諾如病毒常引致食物中毒及急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適，大部分患者可自行痊癒，症狀一般於 1 至 3 天內改善。由於病毒傳染性高，可透過受污染食物、患者的嘔吐物或排泄物，以及受污染物件傳播，在學校及安老院舍等人多聚集的地方，容易出現爆發。
徐樂堅提醒，農曆新年假期將至，市民聚會及進食到會或火鍋的機會增加，所有食物必須徹底清潔並完全煮熟後才可食用。處理貝類海產時，須洗淨外殼並去除內臟。他同時強調，預防諾如病毒感染須經常保持雙手清潔，特別是在處理食物或進食前及如廁後，應以梘液及清水洗手最少 20 秒，由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液不能代替使用梘液和清水潔手。
